“中国市场为我们提供持续增长机会，也是我们进行创新、加强合作的重要舞台。”3月23日开幕的中国发展高层论坛2025年年会上，丹佛斯集团总裁兼首席执行官方行健在接受新华社记者专访时说，2025年丹佛斯将在中国启用多个重要研发机构和生产设施，这正是企业对中国市场的坚定承诺。

丹佛斯是丹麦最大工业集团，也是全球电气化、数字化和智能制造领域的领军企业。自1996年进入中国市场以来，丹佛斯在华业务实现快速发展，目前在全国设有12个生产基地。

在方行健看来，中国可以说是丹佛斯的第二“家乡市场”。“所谓‘家乡市场’，指的是无论晴天还是风雨，我们都对中国保持全心全意的承诺和坚定的信心。”

2024年，丹佛斯在中国的数据中心、船舶和储能等相关业务均实现强劲增长，其中数据中心相关业务增长70%。方行健表示这些行业都是推动高质量发展的关键所在，潜力巨大，他十分看好中国市场的发展前景。

近年来，中国大力推动创新驱动发展，促进产业结构优化升级。方行健表示，中国在科技创新方面取得的成果令人振奋。这些年，丹佛斯聚焦智能制造和创新领域，持续加大对华投资。今年1月，位于苏州的丹佛斯传动中国应用开发中心完成全新战略升级并正式启用。“这是丹佛斯以技术创新深耕中国市场的重要举措。”

在他看来，中国不仅是丹佛斯的关键市场，也是丹佛斯在全球范围内具有战略意义的创新基地和人才库。

“由中国团队开发的丹佛斯天磁氟泵多联系统就是很好的例证——这一系统具备多重优势，一经推出便被中国和东南亚地区领先的互联网公司、电信运营商的数据中心广泛采用。这充分说明，我们在中国的产品和应用创新正有效助力全球业务的成功。”方行健说。

今年的政府工作报告提出，加快经济社会发展全面绿色转型。方行健注意到，工业、城乡建设、能源和交通等领域被确定为加快绿色转型的关键领域，“这与丹佛斯的核心业务高度契合，也反映了我们对更绿色、更节能的未来的共同期待。”

以建筑行业为例，方行健说，中国建筑市场正逐步从以新建筑为主向以既有建筑更新改造为主过渡。建筑的更新改造以及工业领域的大规模设备更新将成为中国未来发展的重点领域。这将给丹佛斯带来巨大的业务机会。

方行健表示，中国最新出台的《2025年稳外资行动方案》释放出吸引外资的积极信号。下一步，丹佛斯将把集团发展战略与中国高质量发展的重点领域紧密结合，把握中国绿色转型带来的宝贵机遇，帮助更多合作伙伴在绿色低碳发展中不断提升综合竞争力。（记者唐诗凝）

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