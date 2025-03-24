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全球瞭望丨英媒：“特朗普衰退”担忧令美英货币政策承压

2025年03月24日08:55 | 来源：新华网
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新华社伦敦3月22日电（记者赵小娜）英国《卫报》日前刊文指出，美国关税政策引发的贸易争端可能在美国和英国经济亟需降低借贷成本时推高通胀，对“特朗普衰退”的担忧令美联储和英国央行承受更大降息压力。文章摘要如下：

美英两国货币政策制定者在判断利率走势时，要将如何认真应对“特朗普发起全面贸易战”的威胁纳入考量。

美联储将审视由关税引发的“特朗普衰退”风险——飙升的进口成本可能令本已因生活成本危机而备受打击的消费者停止支出。世界大型企业联合会数据显示，美国消费者信心水平大幅下降，2月份消费者信心指数创下近四年来的最大单月跌幅。

英国央行决策者面临同样的困境，关税是当前最大担忧之一。与美联储情况相似：通胀率不断上升并保持在2%的目标水平以上，而劳动力市场，特别是制造业和建筑业正面临失业率上升、职位空缺减少以及雇主计划裁员等情况。

在美国，消费者支出与股市下跌的关联更为紧密。美联储报告指出，过去十年美国零售额增长主要由富裕家庭推动，其支出增幅是低收入群体的两倍多，而这一趋势高度依赖股市收益。

查尔斯·斯坦利证券公司股票分析师加里·怀特说：“由于（美国）总统的激进贸易政策，人们担心出现‘特朗普衰退’，这意味着尽管通胀率高企，现在市场仍期待美联储会继续降息。”

(责编：艾雯、刘洁妍)

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