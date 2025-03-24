新华社金沙萨3月23日电 新闻分析｜刚果（金）乱局将向何方

新华社记者史彧

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，反政府武装“M23运动”在北基伍省和南基伍省等地不断发起攻势。19日晚，该组织攻下位于北基伍省的矿业重镇瓦利卡莱，此地的全球第三大锡矿比西锡矿近日已停止运营。22日，“M23运动”发布公告称遵守其之前宣布的单方面停火，在瓦利卡莱镇“重新部署部队”，为和平解决争端创造条件。

分析人士认为，刚果（金）东部危机涉及民族矛盾、资源争夺、地缘博弈、治理缺失等多方面因素，停火恐难兑现，短期内实现真正和平的可能性不大。

2月27日，反政府武装“M23运动”武装人员在刚果（金）东部南基伍省布卡武市巡逻。新华社发（加南摄）

停火前景不被看好

对于“M23运动”22日宣布的停火，刚果（金）政府持怀疑态度，指责“M23运动”借停火之名重组兵力、巩固阵地。刚果（金）外长泰蕾兹·卡伊宽巴·瓦格纳当天对媒体表示：“‘M23运动’是否会真正从瓦利卡莱镇撤出，是否会优先选择对话与和平有待观察。我们希望言论能转化为行动。”

“M23运动”1月底攻入北基伍省首府戈马市之后，曾宣布从2月4日起实施人道主义停火。但此后“M23运动”并未真正停止进攻，还于2月中旬夺取了南基伍省首府布卡武。

本月18日，卡塔尔、刚果（金）和卢旺达三国领导人在卡塔尔首都多哈举行三方会议，重申各方应全面履行此前达成的立即无条件停火共识。“M23运动”称，他们对此次多哈会谈事先并不知情，并表示停火共识与他们无关，会谈不会改变“M23运动”现有行动和诉求。

“M23运动”2012年成立，其成立背后涉及刚果（金）东部复杂的族群矛盾与历史遗留问题。此外，刚果（金）东部乱局与地区国家间的矛盾、不同势力对当地丰富矿产资源的争夺等因素也有密切关系。相关方过去曾有过多份停火协议，但都未能兑现。刚果（金）“阶梯”研究所联合创始人克里斯托夫·福格尔指出，停火共识虽多次达成，但缺乏根本性解决方案。

2月27日，刚果（金）东部南基伍省首府布卡武市发生两起爆炸，造成至少11人死亡、65人受伤。图为人们在爆炸事件现场搬运伤员（视频截图）。新华社发

调解成效不佳

包括非洲国家和相关地区组织在内的国际社会为斡旋刚果（金）东部危机付出了不少努力。国际社会目前主要通过安哥拉总统洛伦索牵头发起、得到非盟支持的“罗安达进程”和东非共同体发起的“内罗毕进程”推动解决危机。

然而，这些斡旋并未取得明显成效。纽约大学高级研究员贾森·斯特恩斯指出，刚果（金）和平进程被多个相互交错的地区机制和国家主导，呈现出“多轨道、碎片化”的特征。关于如何整合“罗安达进程”和“内罗毕进程”，相关地区组织与刚果（金）政府之间存在明显分歧。

在近日举行的东非共同体外长及防长联合会议上，刚果（金）和相关地区组织就合并后的“罗安达/内罗毕进程”提出不同的协调人人选。联合国一名高级官员表示，相关地区组织成员国利益诉求不同、相互角力。

斯特恩斯认为，推动和平进程中的混乱局面，给“M23运动”在战场上不断行动制造了机会。

2月8日，东非共同体与南部非洲发展共同体在坦桑尼亚达累斯萨拉姆联合举行国家元首和政府首脑会议，讨论刚果（金）东部局势，并呼吁立即在刚果（金）停火。图为肯尼亚总统鲁托出席会议。新华社发（赫尔曼·埃马纽埃尔摄）

亟需推动改革

“M23运动”所属的政治军事联盟“刚果河联盟”领导人科尔内耶·南加多次宣称，将“解放全国”直至首都金沙萨。目前，“M23运动”在多条战线上持续推进，特别是在北基伍省和南基伍省等重点区域建立了多个前沿阵地。

斯特恩斯表示，“M23运动”近期在占领区设立征税、军警系统，甚至准备开设银行等金融体系，正形成“准政权”。福格尔认为，刚果（金）当前较为薄弱的治理体系是造成危机的原因之一。

今年2月，刚果（金）政府释放信号称，总统齐塞克迪决定采取一系列改革政策，包括组建“全国团结政府”，并对军队进行“全面改革”，以应对该国面临的安全挑战。

荷兰乌得勒支大学助理教授尤迪特·费韦延说，刚果（金）政府需要进行深层次治理改革，推动真正的族群和解并对相关团体实施“去武装”，否则该国东部地区难以在短期内实现真正的和平，局势将长期在冲突与短暂停火中反复。

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