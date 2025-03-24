中新网3月23日电 “本周，越来越多的美国盟友发出旅行警告，建议前往美国的本国民众谨慎出行。”美国《新闻周刊》在报道中指出。

近来，因美国政策变化且个别公民入境美国时被捕或被拘留，德国、英国、丹麦等国家纷纷更新了公民赴美旅行安全提示。

本国公民被捕驱逐：德外交部“严肃对待”

过去这段时间，德国出现了多起本国公民入境美国后被捕驱逐的案件。其中一起案件当事人是现年34岁的德国公民施密特。他拥有美国永久居民身份，却在从德国返回美国时，在机场被审问长达“数小时”，随后又被关押在一处移民拘留中心。

资料图：旅客在美国科罗拉多州丹佛国际机场候机。中新社记者 刘关关 摄

另一位德国公民、22岁的大学生弗拉德也在美国边境陷入困境。她原计划前往纽约和迈阿密度假，却被告知护照存在“问题”。弗拉德被扣留了24小时，其间反复被盘问进入美国的原因。

弗拉德说，当地官员拿走了她的手机，翻阅她的相册。她出示了在美国的酒店预订信息等，但仍被告知会很快被遣返回德国。直到今天，弗拉德仍不清楚自己究竟违反了什么规定。

对此，德国外交部已向本国公民发布了旅行建议，强调美国签证或免签证入境许可，都无法确保顺利入境。德国外交部表示，“对于最近几周发生的这些事件，我们正在严肃对待。”

多国接连发赴美提醒

英国外交部也在近期更新了前往美国的旅行建议，警告违反美国入境规定的英国人可能面临严重后果。英国外交部指出：“您应遵守所有入境、签证和其他入境条件。如果您违反规定，可能会被逮捕或拘留。”

据路透社报道，英国外交部拒绝就修改原因发表评论。不过，英国外交部证实一名英国公民据称在美国边境被拘留数日，并正在向其提供支持。

此外，丹麦、芬兰则更新了有关本国跨性别者赴美旅行的提醒。

资料图：美国纽约一家超市顾客选购商品。中新社记者 廖攀 摄

芬兰外交部提醒，如果申请人护照上记录的当前性别与出生时指定的性别不同，美国当局可能会拒绝入境，应提前与美国当局核实入境要求。

丹麦外交部则在一份声明中表示：“如果你的护照上有X性别，或你已改变性别，建议在旅行前联系美国大使馆，了解适用于你的信息。”

美国民众：“美国政府让我们难堪”

美国《新闻周刊》指出，本周，越来越多的美国盟友发出旅行警告，建议前往美国的本国民众谨慎出行。而随着特朗普政府重塑美国国内和外交政策，预计更多国家将更新其赴美旅行安全提示。

卡托研究所负责经济和社会政策研究的副总裁诺拉斯特认为， “目前还不清楚这些警告会对旅游业和移民产生多大影响，但影响肯定是负面的，部分美国海关人员受到旅行者的指责是有原因的——他们粗鲁而又专横。”

还有美国民间组织在社交媒体发文批评称：“我们的盟友现在正在警告其公民，前往美国意味着他们有被非法逮捕的风险。美国政府继续让我们难堪。”

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