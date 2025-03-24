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说走就走，去看丹麦四季（国家人文地理）

海外网 吴正丹
2025年03月24日08:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　春天的哥本哈根，樱花盛放。
　　希维亚·纳特摄（丹麦国家旅游局供图）

　　当游客问起，到底什么时候去丹麦旅游最好？答案应该是：说走就走。因为一年四季的丹麦千姿百态，各具风情。

　　丹麦的春天从不失约。蛰伏过漫长的冬季，暖阳之下，从雪花莲、番红花、鸢尾，到郁金香、风信子、水仙，春的生命力鲜活地凝结在芬芳的花丛中。因为那漫无边际的樱花海，哥本哈根的春天被明艳动人的粉色浸透。长堤公园一年一度的樱花节游人如织，赏花的同时也不妨走去公园港口，看一看岩石上的小美人鱼雕像。100多年来，这尊小美人鱼雕像就这样一直静静凝望着远方，像《海的女儿》童话中一样等待着王子。

　　丹麦的夏天是短暂而热烈的。跨上自行车，穿行在绿茵之中；手拿甜筒冰激凌，在露天集市逛街；带着帐篷去罗斯基勒，一头扎进音乐节的狂欢里。为了抓住转瞬即逝的夏天，丹麦人把满腔热情挥洒在户外，全身心投入蓝天、白云、阳光、树荫、沙滩的怀抱。特别是夏日戏水，在丹麦有着别具一格的打开方式——走在哥本哈根，纵身一跃跳入运河畅游的丹麦人随处可见。距离市中心仅30分钟路程的沙滩、港口沿岸的海港浴场都是丹麦人夏季享乐的好去处。

　　秋天的丹麦藏在叠翠流金的森林中。丹麦森林覆盖面积48.6万公顷，覆盖率约11.4%。斯塔克斯罗德森林位于瓦埃勒峡湾沿线，是丹麦人眼中最美的森林之一。在秋日，森林植被渐次褪去整齐划一的绿色，化作被打翻的五彩调色盘，在峡湾两侧的山体上渲染出层次分明的图景。到了夜幕降临时，在秋夜林中寻觅星光点点，将为旅行者带来别样的体验。丹麦一些森林公园特别策划了天文摄影课程，准备了专业的观察和拍摄设备。远离了城市光源，在深秋静谧的森林中仰望苍穹，追寻银河系、星团、行星的踪迹，收获知识的同时也得到了心绪的平静。

　　冬季到访丹麦，最可以帮助人们理解象征丹麦人幸福生活的Hygge一词。Hygge是丹麦语词汇，代表着舒适惬意。在丹麦的冬天，Hygge有着具象化的情景——摇曳的烛光、醇厚的咖啡、甜蜜的糕点、厚实的羊毛毯、噼啪作响的壁炉炉火，还有围炉而坐的家人朋友。即使在漫长而寒冷的冬日里，丹麦人依旧为自己营造出满溢着幸福滋味的生活。如今，Hygge已成为丹麦幸福感的一张名片，受到世界各地追求生活品质者的追捧。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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