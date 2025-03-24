吴正丹

在人民日报社，丹麦新任驻华大使孔墨客看到之前两任丹麦驻华大使戴世阁与马磊接受专访报道的报纸版面时，驻足良久，仔细端详。

“我在中国当大使”栏目组在对3位丹麦驻华大使的采访中，感受到中丹友好关系的情深谊长。中丹两国人民谦虚友善、重视家庭、热爱和平，为对方的优秀文化所吸引，彼此充满好感和善意。

对许多中国人来说，中丹友谊的见证者，或许是在超市里常见的黄油饼干。孔大使风趣地说：“我们为喜欢甜食的人提供了一点享受。”

中丹友谊的另一见证者，或许是童年的玩伴乐高积木。乐高的粉丝遍布中国各地，位于上海等地的乐高乐园即将开园。孔大使介绍称，用乐高可以拼出中国城墙甚至故宫，它不仅是玩具，还富有文化、教育等意义，这就是乐高的理念，“这家丹麦公司让我非常自豪”。

中丹友谊的见证者，又或许是在枕边听过的《海的女儿》《丑小鸭》《卖火柴的小女孩》……孔大使说，他没想到有那么多中国人知道来自丹麦的安徒生，而且早在20世纪，安徒生的作品就已经被介绍到中国。安徒生和他的作品已经成为了丹中人文交流的桥梁，丹麦人喜欢解读、援引安徒生童话，就像中国人喜欢研究历史故事一样，“即使成年之后，我每每阅读安徒生童话，依旧感到受益良多”。

据说，安徒生幼年时就喜欢在丹麦的欧登塞河畔唱歌，他曾幻想河的对岸就是中国，在那个遥远而古老的国度，有人会因为听到他的歌声而挖通一条隧道，带着他去往中国。

在今天、在未来，中丹友谊的“童话之缘”还将续写。

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