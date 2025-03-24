——访丹麦驻华大使孔墨客

海外网 何 洌

丹麦驻华大使孔墨客近照。

海外网 谢 明摄

“我对历史悠久的国家十分着迷。”丹麦驻华大使孔墨客在接受本报采访时表示，中国拥有五千年的文明史，关于中国文化的知识他还要“好好补补”。他给自己起了一个中文名字“孔墨客”。“孔姓在中国非常有名，因为孔子是中国古代思想家、政治家、教育家。”孔墨客说，“墨客”指的是擅长用语言文字表达自己的人，希望自己能做到“人如其名”。

“在北京骑车出行非常方便”

从自己的中文名字开始，孔墨客对汉字有了初步了解。他观察到，汉字是象形文字，字形能描绘出栩栩如生的画面，便于理解其意涵。同时，汉字千变万化，想要全部认识确实太难，不过在孔墨客看来，这正是其魅力所在。

在2024年8月抵华就任前，他担任丹麦驻法大使，并亲身经历了巴黎奥运会。在那里，孔墨客与丹麦著名羽毛球运动员、巴黎奥运会羽毛球男子单打冠军安赛龙见了面。安赛龙“自学成才”，能讲一口流利的中文。安赛龙与孔墨客聊了学习中文的契机——他常在亚洲旅游，中国尤其让他着迷，也让他对生活有了更多感悟。因此孔墨客想，“为什么不对中国有更多了解呢？”

来到中国后，孔墨客感到既陌生又熟悉。首先，北京这座城市的规模让他震惊，他表示，丹麦的总人口约600万，而中国有很多人口超过600万的城市。骑车是丹麦传统的交通方式，他很高兴能在北京骑车出行。“在北京骑车出行非常方便，我骑自行车的频率很高。”孔墨客说，北京许多道路专门划分了自行车道与机动车道，“城市设计就是应当兼顾流动性与宜居性”。

“两国可以互相借鉴”

“丹中两国间存在许多差异，两国可以互相借鉴。”孔墨客说。在北京，一件引起他注意的事就是遍布大街小巷的电动汽车。

他发现，在其他国家与北京同等人口密度的城市，往往车多噪音也大，而北京却很安静。“这是生活质量的巨大跃升。”孔墨客说。不只北京，在中国的其他大城市，电动汽车也相当普及。2024年，中国新能源汽车产销量均超1200万辆。在政策引领下，越来越多人选择新能源车，这在中国已是潮流。孔墨客赞赏说，监管与激励政策在新能源领域很重要，这是当前丹麦与中国磋商、合作的重要议题。如今，丹麦街头也有不少电动汽车，它们在丹麦新车销售市场占比约为一半。

孔墨客介绍，丹麦在绿色转型方面有丰富经验。丹麦是世界上最早开发风电的国家之一，当前丹麦超过60%的电力消耗来自风能和太阳能等可变可再生能源。“丹麦愿意分享绿色发展经验，中国在这一领域迅速进步，这表明我们在气候问题上有共同目标。”孔墨客说，近年来，丹中绿色合作新尝试步履不停。2023年，《丹中绿色联合工作方案》签署，进一步巩固深化两国在气候和环境、水资源、粮农、海事、卫生等领域合作。

孔墨客来到中国后，曾前往广东广州参观一家丹麦啤酒厂，该厂在啤酒制作流程中节约了大量地下水。他表示，丹麦希望能够在水资源的使用、循环以及废水处理等方面与中国开展合作。

孔墨客还参加了中国环境与发展国际合作委员会2024年年会系列主题论坛。回忆起当时情况，他说，与来自中国和欧洲的科研人员坐在一起讨论环保问题非常鼓舞人心，因为大家都希望保护好地球这个人类共同的、唯一的家园，“我们只要互相帮助，并朝着正确的方向前进，就能实现这个目标”。

“做欧中互利共赢的推动者”

孔墨客介绍，目前，中国是丹麦在亚洲最大贸易伙伴，2024年，两国货物贸易额达154.6亿美元。丹中务实合作成果丰硕。中国对丹麦实施30天免签政策，能够进一步便利两国人民友好交往。

丹麦是最早同新中国建交的西方国家之一，2025年是中丹建交75周年。孔墨客表示，虽然当时国际环境错综复杂，但两国在1950年建交是非常自然的行为。丹中友谊可以追溯到数百年前，早在17世纪，丹中就有贸易联系。2008年，丹中建立了全面战略伙伴关系。“我很期待纪念丹中建交75周年的日子。”孔墨客说，这是一个重要的机会，两国可以加强合作、化解分歧、共商未来。丹麦也希望与中国一道，共同应对全球挑战。

2025年也是中欧建交50周年，中欧关系具有战略意义和世界影响。孔墨客表示，丹麦将从2025年7月1日起担任欧盟轮值主席国。在担任欧盟轮值主席国期间，丹麦愿意为中国和欧盟提供对话平台。对丹麦而言，对话始终有积极意义。“2025年我们的目标是互惠互利，丹麦将做欧中互利共赢的有力推动者。”孔墨客说。

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