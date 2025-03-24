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自然指数——

亚太地区引领全球清洁能源研究 中国居首

2025年03月24日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社伦敦电  （记者郭爽）英国《自然》杂志网站最新发布的《2025自然指数——能源》显示，过去几年，亚太地区在经济适用的清洁能源领域科研产出份额翻了一番。从国家看，中国过去几年在该领域的科研产出居于首位。

　　日前发布的《2025自然指数——能源》显示，2015年到2023年，自然指数中与经济适用的清洁能源相关的全球科研产出增长200%以上。规模更大的“多维”数据库中也显示同样趋势，2010年至2023年，全球相关科研产出增长近470%。数据还显示，过去几年，全球各地区在经济适用的清洁能源领域的科研产出增长并不均衡。其中，亚太地区2019年至2023年期间的科研产出份额翻了一番，但其他地区相关研究产出并无显著变化。

　　2019年至2024年，中国在经济适用的清洁能源领域的科研产出远超其他国家。在此期间，中国在该领域的份额是排第二名的美国的3倍多。中国在该领域的主导地位还体现在2019年至2024年全球能源科研产出百强机构中有63家中国机构，其中位居前20名的机构全部来自中国。

　　自然指数主编西蒙·贝克说：“由于中国在清洁能源领域的巨大投资，中国在自然指数中的清洁能源科研产出不断快速增长。中国在该领域的影响力和主导地位也体现在国际科研合作中，中国建立了许多领先的合作伙伴关系。”

　　自然指数由国际知名科技出版机构施普林格·自然集团下属机构编制并定期发布。它追踪高质量期刊上发表的科研论文，以及相关机构、国家或地区对这些研究的贡献情况。份额是自然指数的标志性指标，根据论文作者比例等数据来计算某个机构或国家和地区对研究论文的贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月24日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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