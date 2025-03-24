郭 凯

近日，美联储公布最新议息会议决定，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。这是继今年1月议息会议暂停降息以来，美联储又一次选择按兵不动。此举虽然符合市场预期，但会议声明强调美国经济前景的不确定性有所增加，同时上调了年内的通胀和失业预期，下调了未来3年的经济增速预期。这一暂停降息的决定凸显了美联储面临的政策困境。

美国经济不确定性的增加，打破了美联储试图让经济“软着陆”的计划。年初以来，美国经济的不确定性明显上升，叠加就业市场、消费信心等经济数据出现一定程度的走弱，人们对美国经济衰退的担忧愈发明显。在此背景下，金融市场作出了明显反应。美股自2月下旬以来调整显著，标普500、纳斯达克指数最大跌幅均超10%；美元呈现走弱态势，美元指数已较1月中旬高点累计下跌超4%，触及4个月最低水平。这一局面背离了美联储今年年初对经济走势的乐观预期。

理论上，在经济形势较弱和前景不明朗时，美联储应采取预防性降息的行为来对冲风险。然而，当前若仓促降息，可能加剧市场对经济前景的恐慌。关税政策带来的通胀效应，进一步制约了美联储的政策空间。美联储在会议声明中表示，今年1—2月美国商品通胀已明显上行，尽管难以精确量化关税的具体影响，但关税政策无疑是推升通胀的关键因素之一。受此影响，美联储将年内个人核心消费支出价格指数的预期从2.5%上调至2.8%，并下调了3年内的经济增长预期。在较高的通胀环境下，美联储通过降息对冲衰退风险的政策空间会受到明显制约。一些机构甚至预测，美联储今年也许非但不能降息，甚至不排除被迫加息的可能性。

此外，美联储对保持所谓独立性的强调，也使其政策选择的时间窗口受到一定约束。美联储去年曾在总统竞选白热化阶段，不顾共和党总统候选人的严厉警告选择降息。这在当时被认为是符合经济客观需要的，也是美联储试图展现其所谓独立性的一种姿态。今年以来，美国政府多次发声，利率的下降应与其经济政策相配合。但是，美联储为保持所谓独立性，必须谨慎选择政策调整的时间点。在当前美国政策背景下，美联储如果选择降息，恐难避免被外界视为为美国政府政策“托底”，这被认为将损害市场对美联储所谓独立性的信心。

美联储自身的信誉问题也使其不敢轻易行动。过去几年，美联储因误判通胀的严重性没有及时加息而广受诟病。此后，美联储不得不多次大幅加息，对全球市场产生了明显冲击。美联储的误判和政策的急剧调整已对其信誉造成冲击，或许唯有通过战胜通胀，方能重建政策权威性。在经济和通胀走势尚不明朗的情况下，美联储选择观望而非仓促行动，被认为是更为稳妥的策略。

对美国经济而言，当下政府政策的快速调整带来了诸多不确定性。这些不确定性迫使企业推迟或取消商业发展计划，缩减投资规模；居民信心下降，消费减少，增加了美国经济放缓甚至进入衰退的可能。与此同时，关税政策增加了美国企业和居民的生产消费成本，加剧了通胀压力。更缓的经济增速和更高的通胀形成双重压力，可能使美国重新步入20世纪70年代的滞胀局面。

面对这一局面，美联储一方面难以快速反应，前瞻性地调整政策；另一方面，如果等到态势更明朗时再行动，或将再次面临行动过迟的问题。这种两难困境，进一步增加了美国经济走入滞胀的风险。

（作者为中国金融四十人研究院执行院长）

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)