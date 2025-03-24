鲍韶山

坚定走共同发展之路，坚定做“赋能型大国”，中国正在为广大发展中国家实现共同繁荣带来强大推动力





中国迈向全球经济大国的历程，开创了有别于西方霸权逻辑的发展范式。中国致力于投资长期发展、技术转让和能力建设，在推进自身现代化的同时，助力广大发展中国家提升自主发展能力，可被称为“赋能型大国”。这种赋能作用体现在基础设施建设、工业能力升级、金融体系革新、数字技术发展、能源安全保障、教育培训合作、全球治理改革等各个方面。来自中国的赋能效应，助力广大发展中国家积极打造属于自己的未来经济。

共建“一带一路”倡议展现中国助力“全球南方”加快发展的诚意。中国投资优先进入交通、能源、数字基础设施等关乎民生的领域，推动当地经济增长，助力改善民众生活。随着公路、港口、铁路等互联互通设施日益完善，贸易和经济一体化发展的动力增加了，许多发展中国家更好融入经济全球化进程。通过金融公共产品供给，中国为其他发展中国家提供了西方金融框架外的选择。亚洲基础设施投资银行等机构的设立和人民币国际化的推进，有力弥补了全球发展融资缺口。值得一提的是，中国的许多贷款都着眼于长期发展而非短期的财务回报，使合作方能够保持更大的经济自主性。

中国在推动全球技术进步方面发挥了引领作用，相关技术合作给广大发展中国家带来的积极影响不亚于基础设施领域的合作。通过积极支持广大发展中国家产业升级，中国助力各国向全球价值链上游迈进；通过投资制造、能源等行业，开展产业合作、转让技术知识，中国帮助其他发展中国家减少对原材料出口的依赖，实现经济多样化；通过对电信、云计算、卫星技术等领域的投资，中国帮助其他发展中国家建立独立的数字生态系统。中国科技企业带来了价格合理的互联网基础设施，中国对开源软件的重视有力推动了人工智能的普惠发展、提升了新技术的可及性。数字赋能对于“全球南方”推进现代化特别是加快知识型产业发展至关重要。

助力广大发展中国家维护能源安全，也是中国展现赋能作用的重要方面。能源安全是经济独立的基础，中国大力支持其他发展中国家推进能源基础设施建设，推广光伏、风电等可再生能源解决方案，不仅帮助其他发展中国家获得稳定、可负担的能源，还减少其对化石燃料的依赖，促进可持续发展。

中国积极同其他发展中国家开展教育和职业培训合作，培养了大批能够支撑和推动工业化进程的高素质人才。通过提供政府奖学金和技术培训名额，建设鲁班工坊、孔子学院等平台，中国促进了工程、医学、信息技术等各领域的知识共享，助力其他发展中国家提升自主创新能力、发展知识型经济。

中国提出的全球治理方案展现了东方大国的智慧。中国倡导平等有序的世界多极化，让广大发展中国家在国际事务中拥有更大发言权。通过金砖国家合作机制、上海合作组织等多边平台，中国促进了全球南方国家之间的合作，使“全球南方”能够充满信心地追求自己的发展振兴梦想。

坚定走共同发展之路，坚定做“赋能型大国”，中国正在为广大发展中国家实现共同繁荣带来强大推动力。

（作者为澳大利亚昆士兰科技大学兼职教授、太和智库高级研究员）

《 人民日报 》（ 2025年03月24日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)