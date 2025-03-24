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中国正在成为涵养创新的“孵化器”（专家解读）

■ 受访专家：斯里兰卡国际问题专家 亚西鲁·拉纳拉贾
2025年03月24日05:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在浙江省宁波国际会展中心的第十四届智博会现场，一位外国朋友采访人形机器人展商。
　　胡学军摄（人民视觉）

　　世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》显示，中国是10年来创新力上升最快的经济体之一，也是拥有百强科技创新集群最多的国家，创新发展动能强大、前景广阔。

　　法国《回声报》报道称，中国科技已达到新水平，人工智能、5G、新能源、生物技术等催生发展新动能。

　　

　　近年来，中国在前沿技术领域实现显著突破，产业链韧性持续增强，创新能力不断提升，科技创新生态持续优化，正在成为涵养创新的“孵化器”。

　　中国在自动化、人工智能、5G通信、生物技术、量子计算及半导体等前沿技术领域取得了亮眼成绩，各项创新成果逐渐融入千行百业，更好赋能产业发展。

　　以5G为例。中国在全球5G技术部署中处于领先地位，其规模化应用为数字经济注入了强劲动能。目前，中国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络，建设开通5G基站突破425万个。5G技术的高速率、低延迟特性，为自动驾驶、远程医疗、工业互联网等领域的创新发展提供了底层支撑。

　　创新也体现在中国智慧城市建设和城市数字化转型方面。中国正在运用物联网、人工智能、大数据等技术优化城市管理，提高能源、资源利用效率，改善居民生活质量。例如，中国的杭州市、深圳市等城市，正在把新技术应用于公共交通、城市管理、卫生健康，为市民提供更优质的服务。

　　在此过程中，一批中国本土科技企业也在科技创新方面跻身世界前列。华为在5G标准制定与通信设备领域取得领先，腾讯人工智能场景化应用加速落地，阿里巴巴云计算与大数据技术进行国际市场布局等，均彰显了中国科技企业的国际影响力。

　　中国还将绿色技术创新纳入国家创新体系。中国2020年正式提出“双碳”目标，明确承诺在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，并将绿色发展视为国家重要的优先发展事项，通过科技创新提升效率，走绿色低碳发展之路。现在，中国不仅是清洁能源生产大国，中国新能源产业还在提高发电效率、发展新型储能，为城市和工业发展构建综合的能源解决方案。电动汽车产业也正与太阳能、风能企业合作，降低对传统电网的依赖。

　　创新离不开政策保障和制度支撑。2013年，中国对全面深化改革进行总体擘画。如今，2000多个改革方案落地，覆盖经济、政治、文化、社会、生态文明等各个领域。各项改革工作协同推进，有利于实现中国的长远发展。2017年，中国提出“高质量发展”，其表述为中国“经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。高质量发展，既包括量变，也包括质变。2023年，中国提出“新质生产力”的概念。新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。发展新质生产力，为中国的高质量发展提供了新动力。

　　中国在致力于自身发展的同时，也高度重视通过深化国际科技合作，推动技术共享与互利共赢。中国通过推动共建“一带一路”高质量发展、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施、自由贸易区建设等，不断深化国际交往合作。

　　斯里兰卡是最早欢迎并加入共建“一带一路”倡议的国家之一，拥有多个共建“一带一路”重点项目。其中，科伦坡港口城项目备受瞩目。科伦坡港口不仅有望成为区域金融中心和商业区，还将为斯里兰卡的经济发展注入强大动力。此外，汉班托塔港及其相邻的工业区，也逐步发展为印度洋上的重要制造基地。一系列项目与斯里兰卡将本国转变为区域海上枢纽的目标高度契合，而中国作为关键合作伙伴，发挥了不可替代的作用。

　　通过共建“一带一路”倡议以及技术交流等举措，中国充分展现了在全球合作中的领导力，为各方创造了互利共赢的良好局面。

　　（本报记者  林子涵采访整理）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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