本报记者 林子涵

在位于澳大利亚的菜鸟悉尼仓，智能分拣设备正在运作。

谢婷亭摄

在肯尼亚姆洛隆戈，Kilimall员工在仓库内工作。Kilimall是在非洲设立海外仓的中国电商平台。

新华社记者 李亚辉摄

今年的政府工作报告提出，促进跨境电商发展，完善跨境寄递物流体系，加强海外仓建设。

海外仓是跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施。如今，多点开花的海外仓，正在助力国货加速出海，也让更多外国消费者收货更便利。

“海外仓助力中国跨境电商出口”

在菜鸟德国不来梅海外仓，智米空气净化器的库存数据正与前台数据实时同步；在位于美国新泽西的菜鸟大件商品定制海外仓，夹抱叉车正在搬运来自中国佛山的大件家具；中国杭州品牌的羽绒被，从老挝工厂运输至菜鸟美国仓，最终由菜鸟“一件代发”至消费者手中……

一件件“中国造”在海外仓入库、出库，这正是当下跨境物流高效畅通的生动场景。

中国商务部2024年6月的数据显示，中国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个。

其中，作为代表性的跨境电商物流服务企业，菜鸟全球供应链已在欧洲、北美、亚太等区域的18个国家和地区运营超40个海外仓。大件家居、汽配、家电、日化、3D打印机等类目的中国企业正在与菜鸟海外仓展开密切合作。

蓬勃发展的海外仓吸引外媒广泛关注。路透社报道称，在跨境电子商务市场不断发展的背景下，阿里巴巴对旗下的菜鸟全球供应链作出进一步投资。在海外建设物流基础设施，有利于扩大阿里巴巴的全球物流网络，塑造该企业在跨境电商业务方面的竞争优势。目前，菜鸟在印度尼西亚和比利时等许多国家设有仓库，并为其他物流公司提供供应链管理解决方案，以便给海外消费者提供更快的物流服务。

“阿里巴巴全球速卖通、拼多多旗下Temu等中国电商正在加速海外扩张，在全球多地市场全力以赴，通过建设海外仓，大幅缩短配送时间。”韩国《每日经济》报道称。

“海外仓服务可以提供‘代发货’服务，这是商家开展在线业务而无需处理库存的好方法。这种商业模式允许商家在电商平台向客户展示产品，第三方物流商会运送实际产品。商家不必担心存储、包装或运输问题，只需用心关注客户服务和营销。”肯尼亚媒体《Nairobiwire》报道称，中国电商平台Kilimall在非洲设立了海外仓，其电商业务及海外仓服务模式在肯尼亚市场受到认可。

“海外仓助力中国跨境电商出口。”新加坡《海峡时报》报道称，中国积极加强跨境电商基础设施和物流体系建设，推动海外仓高质量发展，以实现货物的快速运输。“海外仓很有用，可以让中国卖家在目的地国家备货，一旦来了订单，随时都能发货”。

“配送时间越短，消费者越有可能下单”

得益于海外仓建设，外国消费者在跨境电商平台下单中国商品后，货物交付更快，还可享受更快捷的退货、售后体验。

路透社关注到，在美国市场，跨境电商平台通常的送货时间为6—22天不等，而海外仓将使送货流程大大提速。菜鸟在“全球5日达”服务的基础上，致力于在美国等国际市场把配送时间从5天缩短至2—3天，让外国消费者在跨境电商平台下单后更快收到包裹。

“海外仓将商品存放在离购物者更近的地方，帮助跨境电商平台缩短送货时间。这使跨境电商平台有机会销售体积更大、利润更高的产品，例如家具和家电。”英国《金融时报》报道称。

越南《青年报》新闻网站报道称，中国的海外仓近年来在越南边境增多。不少中国企业在越南投资建设了仓储、分拣中心。得益于这些设施，从中国电商平台订购的商品可以在1—2天内送达河内客户，在3—5天内送达胡志明市客户。

“在中国—东盟跨境电商产业园中，用于存放出口至越南货物的现代化仓储设施令人震撼。”该报称，这些仓储设施帮助产品卖家和电商平台缩短了货物运输时间、降低了成本。物流园还设有清关中心，距河内仅295公里。由于仓库靠近边境，越南消费者很快就能收到在电商平台或直播间订购的商品。

“海外买家从下单到收到商品，国际配送流程大概需要5—10天，但如果是海外仓直送，商品1—3天就能送到客户手上，而且退换货等客服处理起来也更加方便。”韩国《每日经济》报道称。

新加坡《海峡时报》采访了在深圳经营电商业务的中国企业，该企业利用位于巴西的海外仓在巴西市场出售家居用品。该商家表示：“配送时间越短，消费者越有可能下单”。

“中国物流企业积极开设智能仓储设施”

在菜鸟悉尼仓，智能分拣设备正在运作。设备对一件件包裹进行体积测量、称重，扫描条码，进行自动识别、处理和分拣。所有操作数据实时传输至菜鸟仓储管理系统。通过精确测量包裹的重量和尺寸，智能分拣设备有效避免了尾程服务商因尺寸或重量不符而产生的误收费和罚款问题。这一自动化升级显著提升了物流服务的效率，还为中国商家降低了海外运营成本。

目前，采用智能化管理的海外仓正在多地蓬勃发展。不少海外仓都用上了智能设备，提高运营效率和服务质量。

中国商务部方面表示，将支持外贸企业、物流企业用好海外仓资源，提升专业化、规模化、智能化水平，让优质的中国产品更加便捷地直达境外消费者。

“在越南，中国物流企业积极开设智能仓储设施，与越南仓库业主合作，以优化成本并提高生产率。”越南《青年报》称，电子商务平台Shopee和TikTokShop等平台均宣布，要建立智能优化的物流体系。“菜鸟也已在越南南部的同奈省和隆安省建设了两个智能物流中心，为Lazada、阿里巴巴全球速卖通等电子商务平台提供支持。每个中心每天可以分拣100万至250万份订单。”报道称。

“随着电子商务蓬勃开展，中国物流公司正在扩建美国仓库，在美国加强建立物流网络。”《日经亚洲》报道称，在海外很流行的中国快时尚平台Shein和购物应用程序Temu也在与第三方物流企业合作，建设海外仓，以提供更好的仓储和更快的配送服务。阿里巴巴等企业也正在扩大在美国的仓储空间。阿里巴巴旗下的物流部门菜鸟表示，正在加快海外扩张步伐，满足全球消费者对配送时效的需求。

(责编：岳弘彬、牛镛)