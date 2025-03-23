新华社东京3月23日电（记者陈泽安 李子越）当地时间3月23日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在东京集体会见日中友好七团体代表。日中友好议员联盟会长、执政党干事长森山裕，日本国际贸易促进会会长河野洋平以及日中友好协会、日中文化交流协会、日中经济协会、日中协会、日中友好会馆等负责人参加。

王毅表示，当今世界经历百年未有之大变局，单边保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流，国际秩序面临变乱加剧的严峻挑战。而中国的发展振兴是这个世界和平力量的增长、稳定因素的增强，也是发展动力的延续。面对变局乱局，中国将承担大国责任，展现大国担当，秉持构建人类命运共同体崇高目标，同各国一道，维护亚洲和平安宁，促进人类发展进步，决不允许世界重回恃强凌弱的“丛林”。当前形势下，中日作为一衣带水的近邻和全球两大经济体，有必要对中日关系的价值再认识，对中日友好的意义再确认，对两国的互利合作再加强，对友好的民间力量再集结，携手推动中日关系持续健康稳定发展。

王毅表示，日中友好七团体长期致力于中日友好，为中日关系改善发展作出独特和重要贡献，中方高度赞赏。当前两国关系既迎来改善发展的重要机遇，也需要应对各种挑战和问题。希望七团体坚定信心，排除干扰，克服困难，勇往直前，坚持中日和平友好合作的大方向，为维护两国人民根本利益作出新的贡献。一要维护好两国关系的政治基础。中日联合声明经中日和平友好条约确认，共同构成具有法律约束力的两国关系指导性文件，必须严格履行，尤其要正确看待处理历史和台湾问题，抵制一切歪曲篡改、动摇模糊的言行。二要发扬“以民促官”传统。大力加强各领域对话交流，增进两国人民理解互信。三要培养中日友好的接班人。团结更多各界人士，特别是鼓励青年一代广泛参与两国友好事业，把中日世代友好传承下去，发扬光大。

与会日中友好团体代表对日中关系来之不易的改善发展势头感到欣慰，表示和平友好是国与国相交的根本，也是一个国家最大的安全保障。日中友好对两国和两国人民至关重要，面对变乱交织的国际局势，日方应坚持“永不再战、世代友好”。日中友好团体将坚定不移维护两国关系政治基础，矢志不渝促进日中交流，不失时机开展地方和青少年等民间交往，持续不断增进两国国民感情，为日中关系改善向好作出新的贡献。

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