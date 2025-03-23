“敦煌·巡礼”主题国际妇女节招待会20日在大使馆举办。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京3月22日电（许可）3月20日，中国驻日本大使吴江浩和夫人丁玥在大使馆举办以“敦煌·巡礼”为主题的国际妇女节招待会。日本首相石破茂夫人石破佳子、外相岩屋毅夫人岩屋知子、公明党代表代行竹谷俊子、众议员阿部知子、前首相夫人鸠山幸等日本各界女性代表和多国驻日女性使节及使馆女外交官约350人出席。

中国驻日本大使吴江浩（左五）与各界女性代表合影。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩大使向广大女性朋友致以节日问候，表示中国共产党和政府高度重视妇女事业，今年中方将召开纪念北京世界妇女大会30周年全球妇女峰会，欢迎世界各国朋友聚首北京，共商女性发展新的大计。

大使夫人丁玥表示，敦煌是中日文化相连、民心相通的纽带，双方围绕敦煌文物保护合作取得丰硕成果。期待两国女性为深化中日友好交流合作做出更多贡献。

日本首相夫人石破佳子表示，中国讲“妇女能顶半边天”，期待日中两国女性为各自社会发展和日中友好交流贡献更多力量。日本外相夫人岩屋知子表示，敦煌艺术是日中文化交流的重要纽带，期待以招待会为契机进一步加深两国女性相互理解。

共同观看女性成就图片展。人民网 蒋晓辰摄

敦煌舞蹈表演。人民网 蒋晓辰摄

活动现场融入丰富敦煌元素，设置敦煌壁画丝巾走廊、女性成就图片展，复原敦煌洞窟。敦煌舞曲和著名歌手孙楠、演奏家方锦龙的演出赢得热烈掌声。来宾纷纷赞叹中华文化博大精深，表示愿积极促进中日友好交流。

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