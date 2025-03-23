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通讯丨通水亦通心，中坦携手“通水”浇灌民心

2025年03月23日09:35 | 来源：新华网
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　　新华社达累斯萨拉姆3月22日电 通讯｜通水亦通心，中坦携手“通水”浇灌民心

　　新华社记者华洪立

　　在“世界水日”来临之际，坦桑尼亚达累斯萨拉姆南部的班古洛地区的民众欢欣鼓舞。在这个曾因缺水而饱受困苦的地方，如今清澈甘甜的自来水滋润着45万居民的生活。

　　这一变化，得益于由中国企业承建的班古洛供水项目。

　　“以前每天清晨四点就要起床走很远的路去找水，有时要排队几个小时，水还是浑浊咸涩的。”回忆起往昔的取水经历，居住在班古洛已有十多年的家庭主妇伊娃·贾纽埃里·布加亚内感慨万千。

　　“现在我们打开水龙头，就能用上干净的水，做饭、洗衣、洗澡都方便了，太幸福了！”

　　这项由世界银行出资的供水项目，于2024年1月动工，2025年1月建成，由中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建。项目供水范围覆盖达累斯萨拉姆南部七个区域及多个偏远村庄，实现24小时不间断供水。

　　班古洛地方政府主席古德勒克·姆韦莱告诉记者，缺水不仅造成生活不便，更容易引发疾病和多种矛盾。他介绍说，项目建成前，居民只能从其他地区高价购水；另外，女人早出晚归去取水，家人也会担心她们的安全问题。“如今有了自来水，这样的烦恼一去不复返了。”他说着笑了笑。

　　项目不仅解决了用水难题，也为当地民众带来实实在在的就业与技能提升。在项目中担任人力资源官的优素福·穆斯塔法·姆塔米莱已在中国电建工作十余年，“我从中国同事身上学到了什么叫纪律严明、团队协作。”他说，正是这种精神，让中国企业能够高质量地完成如此复杂的工程。

　　“通过这份工作，我的家庭也受益匪浅。”姆塔米莱告诉记者，他用工资买了地，盖了房，为四个孩子支付了学费，让妻子过上了体面的生活。

　　项目副总工程师尹子飞介绍说，为确保项目可持续运行，中国工程师团队还培训了大量当地技术人员，教授他们管道焊接、水泵操作等专业技能。“项目不仅是‘输血’，更是‘造血’。”尹子飞说，“我们希望让坦桑民众掌握自主运转供水系统的能力。”

　　他表示，班古洛供水项目是中非合作不断走深走实的缩影。“中国企业不仅是非洲发展的参与者，也是可持续合作的推动者。我们愿意把中国的技术和经验，与非洲的发展需求深度融合。”

　　用着清澈的自来水洗完菜准备做饭的布加亚内动情地说：“我们喝的不只是水，更是希望。谢谢中国的兄弟姐妹，我们的心紧紧连在一起。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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