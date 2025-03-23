新华社巴黎3月21日电 专访｜“第三极环境”国际计划发挥多重引领作用——访中国科学院院士姚檀栋

新华社记者罗毓

3月21日是首个世界冰川日。在法国参加冰川日系列活动的中国科学院院士姚檀栋21日接受新华社记者专访时说，“第三极环境”国际计划已被联合国教科文组织背书为旗舰项目，并在国际上实现了科学、队伍等方面的引领。

图为2024年9月2日拍摄的普若岗日冰原。普若岗日冰原是世界上高原冰川的典型代表，是中低纬度最大的冰原，也是青藏高原上最厚的冰原（无人机拼接照片）。新华社记者 姜帆 摄

除南极、北极外，青藏高原及周边区域是全球最大的冰川分布区，是地球上的“第三极”。该区域的十多万条冰川哺育了广袤亚州大陆的十多条大江大河，因此被称为“亚洲水塔”。亚洲水塔流域总面积超过1000万平方公里，直接影响约20亿人的用水问题。2009年，姚檀栋联合一些世界知名科学家共同发起“第三极环境”国际计划，立足冰冻圈科学研究，并拓展至地球系统科学领域的跨学科交流合作，针对环喜马拉雅地区冰川消融相关的科学挑战，加强全球合作，取得了重要的成就。

联合国教科文组织与世界气象组织共同主导了世界冰川日、2025国际冰川保护年、“冰冻圈科学行动十年”（2025-2034）等活动，于20日至21日在巴黎联合国教科文组织总部举行头脑风暴会议、圆桌会议和平行论坛等，以促进科学理解和提出解决方案。

姚檀栋作为国际冰川保护年咨询专家委员会唯一中国专家，围绕世界冰川现状及其对全球水安全、生态系统和社会的影响展开国际对话，并提出科学方案建议。

姚檀栋在采访中说，“第三极环境”在国际上首先具有科学引领作用。不仅在亚洲水塔变化与影响、碳汇功能与潜力、生态系统与生物多样性变化等方面取得了一系列世界级原创成果，还在联合国环境规划署平台发布《第三极环境科学评估报告》，在国际上产生重大影响。

“这一计划还实现了队伍引领作用。凝聚了来自全球的顶尖科学家队伍，也培养了一批周边发展中国家的中坚力量。2023年11月在重庆举办的第三极环境国际科学大会推进了青藏高原研究的国际大联合。”姚檀栋说。

这是2020年5月22日拍摄的日喀则市境内的珠峰东绒布冰川。新华社记者 晋美多吉 摄

2017年，姚檀栋作为队长率领中国第二次青藏高原综合科学考察研究队，前往第三极探索雪域高原的无穷奥秘。

姚檀栋说，这次科考取得了众多具有全球意义的科考成果。基于最新的高分辨率遥感影像，通过人工目视解译结合机器学习，完成了亚洲水塔冰川编目；发现气候变暖影响下，亚洲水塔冰川整体加速融化；冰川融化将引起冰川融水径流出现拐点，对中国西北干旱区水资源产生严重影响；冰川融化导致冰崩、冰湖溃决等冰冻圈灾害频发；冰川融化加剧湖泊漫溢风险，对周边居民、基础设施、重大工程、生态系统和生物多样性等产生重要影响。

谈到第三极未来的研究和保护工作，姚檀栋认为：“冰川观测体系覆盖范围需要拓展、冰川灾害监测预警体系需要完善、冰川保护技术手段需要加强、冰川人工智能观测和模拟需要深度融合，此外，还需要资金支持和国际合作。”

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