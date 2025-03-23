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综合消息丨欧洲多国更新赴美旅行安全提示

2025年03月23日09:33 | 来源：新华网
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　　新华社柏林3月22日电（记者邰思聪　金晶）因美国当局政策变化且个别公民入境美国时被捕或被拘留，德国、英国、芬兰、丹麦等欧洲国家近期均更新了公民赴美旅行的安全提示，告知本国公民在持有签证或旅行授权电子系统(ESTA)入境许可情况下依然有可能无法入境美国。

　　近日，德国公布了3起德国公民入境美国后被捕驱逐的案件。为此，德国外交部官网更新了入境美国的旅行建议，告知德国公民，在美国有犯罪记录、提供旅行虚假信息、甚至在旅行时逾期滞留，都有可能导致德国公民入境或离开美国时被逮捕或遭拘押。德国外交部发言人本周提示，德方无法确保有ESTA授权或享受免签待遇的德国公民，在美国边境可以自动通关。“一个人能否进入美国的最终决定权在美国边境当局手中。”

　　英国外交部20日更新了前往美国的旅行建议，警告违反美国入境规定的英国人可能面临严重后果。在最新的建议中，英国外交部敦促英国公民“遵守所有入境（规定）、签证和其他入境条件”。英国外交部表示，美国当局制定并严格执行入境规定，如果违反规定，可能会被逮捕或被拘留。英国外交部本月早些时候证实，他们正在为一名据称在美国边境被拘留的英国公民提供支持。

　　芬兰外交部21日发布声明，提醒芬兰公民，由于美国近期颁布了行政命令，规定今后凡以免签资格或持美国签证前往美国的人，必须在性别栏注明“男性”或“女性”，同时，申请人必须在申请中注明其出生时的性别。因此，芬兰外交部提醒，如果申请人护照上记录的当前性别与出生时指定的性别不同，美国当局可能会拒绝入境，应提前与美国当局核实入境要求。

　　丹麦外交部也于21日向该国公民发布新的赴美旅行安全提示，警告跨性别者和非二元性别者在出发前联系美国大使馆。丹麦外交部在一份声明中表示：“如果你的护照上有X性别，或你已改变性别，建议在旅行前联系美国大使馆，了解适用于你的信息。”

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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