新华社圣保罗3月22日电（记者陈昊佺）巴西圣保罗大学中国中心21日正式成立，旨在拓展中巴两国交流合作，助力两国关系提质升级。

中国驻巴西大使馆公使衔参赞季伟在成立仪式上发表视频致辞表示，中巴经贸和政治合作基础稳固，在文化交流方面有广阔空间，中国中心的成立是顺应时代发展的适时之举。

中国驻圣保罗总领事余鹏表示，高等教育合作是中巴关系的重要支柱。中国中心的成立将推动两国人才共育、技术共享、成果共赢，成为中巴创新合作的“孵化器”与民心相通的“连心桥”。

圣保罗大学校长卡洛蒂在成立仪式上致辞时说，希望中国中心成为巴中关系发展的催化剂，推动两国学术界深入交流。

圣保罗大学中国中心主任特林达德在接受新华社记者采访时说，希望通过中国中心，进一步拓展两国合作，推动双边关系实现高质量发展。

据特林达德介绍，圣保罗大学中国中心将围绕农业科学、地球科学、医疗健康、文学艺术、空间科学五大领域，开展巴中联合科研、学术交流与长期项目合作。

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