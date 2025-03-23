新华社布达佩斯3月22日电（记者陈浩 黄富慧）“聆听中国——重庆中国三峡博物馆藏古琴展”21日在位于匈牙利首都布达佩斯的民族学博物馆开幕。

3月21日，观众在匈牙利布达佩斯举行的“聆听中国——重庆中国三峡博物馆藏古琴展”开幕式上参观展品。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

中国驻匈牙利大使馆参赞孙杰在开幕式上表示，此次古琴展不仅展示了中国古琴艺术的博大精深，也彰显中匈两国人民对传统文化的共同珍视和传承。希望通过此展让匈牙利观众近距离感受中国古琴的独特韵味和魅力，进一步加深对中国传统文化的了解和喜爱。

匈牙利文化与创新部副国务秘书乔鲍表示，中国的古琴与匈牙利的齐特琴在本次展览中通过音乐与馆藏艺术的呈现完美结合，充分体现了匈中两国源远流长的传统友谊。匈方将致力于加强同中方的文化交流与合作，促进两国文明交流互鉴。

3月21日，观众在匈牙利布达佩斯举行的“聆听中国——重庆中国三峡博物馆藏古琴展”开幕式上参观展品。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

重庆中国三峡博物馆陈列部主任夏伙根表示，历经数年筹划，重庆中国三峡博物馆收藏的古琴第一次走出国门，来到布达佩斯，这既延续了中匈两国的传统友谊，也为跨文明对话提供了艺术范本，为共建“一带一路”倡议下的文化合作与交流注入新活力。

此次展览共展出10张珍贵古琴，并分三部分介绍古琴的起源及发展轨迹、古琴的制作工艺和古琴的文化内涵。展览将持续至6月30日。

3月21日，观众在匈牙利布达佩斯举行的“聆听中国——重庆中国三峡博物馆藏古琴展”开幕式上聆听古琴演奏。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

3月21日，观众在匈牙利布达佩斯举行的“聆听中国——重庆中国三峡博物馆藏古琴展”开幕式上参观展品。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)