新华社柏林3月22日电 德国联邦总统发言人塞尔斯廷·加梅林22日在社交媒体上宣布，德国总统施泰因迈尔当天签署了此前联邦议院和联邦参议院通过的《基本法》修正案，放宽“债务刹车”条款限制，允许政府大规模举债投资国防和基础设施建设。

该修正案由正在开展组阁谈判的德国联盟党和社会民主党提出，并获得绿党支持。该修正案放松限制联邦政府新增债务的“债务刹车”条款，允许联邦政府在国防领域的支出超过国内生产总值1%时，通过举债筹集资金，不计入《基本法》规定的债务限制。此外，允许联邦政府设立一个不受“债务刹车”条款约束的5000亿欧元特别基金，用于交通、电网等基础设施建设。其中，1000亿欧元注入现有的气候与转型基金。

德国媒体将此次“债务刹车”机制改革视为德国新政府的财政基石。新政府预计将在联盟党和社会民主党完成组阁谈判后组建。

“债务刹车”是德国政府为防范债务过快增长而制定的一项财政规定，于2009年写入《基本法》。该规定要求联邦政府每年结构性新增债务不得超过国内生产总值的0.35%。

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