本报东京3月22日电 （记者朱玥颖）3月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京同日本外相岩屋毅共同主持召开第六次中日经济高层对话，双方15个政府部门负责人出席。

王毅说，去年底，习近平主席同石破茂首相在利马举行会晤，一致同意按照中日四个政治文件确立的原则，全面推进中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，明确了双方努力方向。今天，时隔6年举行中日经济高层对话，旨在落实两国领导人重要共识，加强经济发展战略和宏观经济政策沟通，为传统合作固本强基，为新领域新模式合作拓展路径，共同绘制中日经贸合作的新蓝图，为全面推进中日战略互惠关系提供坚实经济支撑。

王毅表示，中日邦交正常化以来，双边贸易增长了300多倍，连续15年保持3000亿美元的高水平，累计双向投资近1400亿美元。双方产业合作紧密，经济利益深度融合，给两国人民带来了实实在在利益，也充分印证中日互为伙伴，而不是对手；互为机遇，而不是风险，应当相互支持，而不是彼此割裂。面对世界经济格局深刻调整，单边保护主义甚嚣尘上，经济全球化遭遇逆流，中日两国作为世界主要经济体，应当树立正确相互认知，展现责任担当，以创新思维共谋发展，给合作共赢做“加法”，对问题分歧做“减法”，为全球经济注入新动能，给动荡世界提供确定性。

一是加快推进经贸合作转型升级。建立契合新时代要求的新合作格局，发扬“以经促政”的优良传统，扩大各领域各部门对话交流，培育更多新的增长点。

二是实现强强联手、彼此成就。鼓励两国企业开展人工智能、数字经济、节能环保、绿色贸易等创新合作。加强医疗康养合作，培育“银发经济”。拓展第三方市场合作，更多惠及全球南方。支持彼此办好大阪·关西世博会和中国国际进口博览会，推进地方合作。

三是平衡解决各自合理关切。秉持发展眼光，坚持相向而行。用好中日经济伙伴关系磋商等工作机制，建立政企交流渠道，扩大市场准入，消除歧视限制。避免经济安全政治化，维护产业链供应链稳定畅通。

四要加强区域和多边合作。弘扬亚洲价值，以开放应对封闭，以包容替代排他，践行真正的多边主义，维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。尽快恢复中日韩自贸协定谈判，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推进亚太自贸区进程。

与会各部门围绕宏观政策、经贸投资、数字经济、绿色发展、生态环保、人文交流、区域合作等进行深入沟通，规划下步合作，达成广泛共识。

王毅总结指出，此次对话范围更广、讨论更深入，增进了相互理解，增强了合作信心。充分印证中日经济合作具有坚实基础、广阔前景和内生动力。面对单边保护主义肆虐，此次对话发出了支持自由贸易体制、遵守国际贸易规则、顺应经济全球化的声音，可谓正当其时，将会得到国际社会广泛欢迎。双方要进一步开阔思路，拓展新兴领域合作，为中日战略互惠关系持续注入新内涵。

《 人民日报 》（ 2025年03月23日 03 版）

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