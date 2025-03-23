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第十一次中日韩外长会在东京举行

2025年03月23日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报东京3月22日电  （记者朱玥颖）3月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京同日本外相岩屋毅、韩国外长赵兑烈共同出席第十一次中日韩外长会。

　　王毅表示，中日韩合作是东亚地区基础最深厚、机制化程度最高、发展潜力最大的合作架构之一。三国合作启动20多年来取得积极成果，不仅惠及三国人民和各自发展，也推动了地区稳定与经济一体化进程。在三方共同努力下，第九次中日韩领导人会议确定的“六大关键领域”合作迈出新步伐。事实证明，中日韩合作越实，三国抵御风险的能力就越强，赋能发展的基础就越牢，促进人民相知相亲也就越见成效。

　　王毅说，今年是联合国成立80周年，也是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。真诚反省历史才能切实开创未来。三国应重温“正视历史、面向未来”的共识，坚守合作初心，推动中日韩合作发挥“1+1+1＞3”的作用，造福三国、地区和世界。

　　王毅强调，有风有雨是常态，风雨无阻是心态。三国合作要行稳致远，必须同双边关系相互促进、良性循环。尤其要尊重彼此的核心利益，管控好矛盾分歧，在维护良好稳定的双边关系基础上，不断积累共识、培育动能、深化合作、提升水平。中方愿同日韩一道，推动中日韩合作在新形势下提质升级，更加成熟、更加稳定、更富韧性。

　　一是深化经贸合作，做强“压舱石”。早日重启中日韩自贸协定谈判并争取尽早达成，扩大相互贸易投资，设立中日韩出口管制对话机制，维护产供链稳定畅通。

　　二是推进科技创新，激发新动能。本着开放合作原则，共享创新机遇，使新质生产力更好赋能三国高质量发展。设立中日韩数字经济合作对话机制。欢迎日韩积极参与中方正在筹建的中日韩创新合作中心。

　　三是扩大人文交流，厚植民意基础。努力实现到2030年实现4000万人次的互访目标，办好2025—2026年中日韩文化交流年，持续打造“东亚文化之都”“亚洲校园”品牌，弘扬东亚优秀传统文化，促进人民相知相亲。

　　四是应对共同挑战，助力可持续发展。深化健康老龄化、医疗卫生、新能源、绿色发展、生态环境保护合作。加强灾害管理、警务、反恐合作，共同应对非传统安全挑战。

　　王毅表示，当前，百年变局加速演进，世界经济增长乏力，地缘政治冲突加剧，开放指数不断下滑。中日韩作为亚太重要国家和全球重要经济体，应坚持开放型经济大方向，共同高举自由贸易旗帜，坚定维护以规则为基础的多边贸易体制，营造开放、包容、非歧视的国际经济环境，推进普惠包容的经济全球化。要积极带动地区合作发展，共同支持东盟共同体建设，打造更多“中日韩+”合作项目，以三方合作的生机活力为东亚合作发展注入强劲动力。要践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，共同维护地区和平和世界安宁。要发扬重信守诺的东方传统，坚持独立自主、团结自强，把亚洲的命运掌握在自己手中。

　　三国外长就中日韩合作以及地区和国际问题深入交换意见，为第十次中日韩领导人会议做了准备，认为应共同维护好中日韩合作势头，围绕《中日韩合作未来十年展望》，全面均衡推进“六大关键领域”务实合作，在保持连续性的基础上，发掘新的合作领域，拓展面向未来的合作。要持续深化人文交流，增进相互理解和互信，不断充实丰富三国各领域务实合作内涵，推动取得更多惠及三国人民和地区的新成果。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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