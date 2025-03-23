崔洪建

当前国际形势变乱交织，中欧都应具有应对变化和挑战的勇气和智慧，积极打造更牢固、更全面、更可持续的合作关系

今年是中欧建交50周年。在世界正经历百年未有之大变局的当下，中欧加强合作有利于双方，也惠及世界。

近年来，欧洲多国遭遇动荡，经济结构转型艰难、持续增长空间受限、社会改革挑战重重，又叠加保护主义抬头、地缘冲突加剧、能源成本上升等巨大冲击。欧洲能否把握未来命运，选择权掌握在自己手中。着眼长远，欧洲应坚持多极化视角，加强战略自主，更好维护自身利益。

面对国际格局的深刻变化，中欧关系发展面临新挑战，更面临新机遇。一个健康稳定、向前发展的中欧关系，是欧洲摆脱当前困境、增添发展动力的积极因素。

环顾全球，多边贸易体制运转不畅、单边关税措施肆意横行、科技交流被泛安全化……中欧合作要取得新进展，必须抵御住保护主义带来的逆流，避免受消极对抗思维干扰。中欧双方要正确看待彼此意识形态差异，避免将分歧激化为竞争对抗，避免人为给中欧关系制造干扰。双方长期合作的历程表明，坚持相互尊重、求同存异，中欧就能处理好彼此分歧、把握好双边关系发展方向；坚持普惠包容的经济全球化，双边贸易投资就会不断迎来发展新动力。当前国际形势变乱交织，中欧都应具有应对变化和挑战的勇气和智慧，积极打造更牢固、更全面、更可持续的合作关系。

在把握科技变革机遇、有效应对经济全球化转型方面，中欧双方需要不断夯实共同利益基础，携手维护自由贸易和开放经济。中国是经济全球化的坚定倡导者和实践者，不断对外释放开放发展的红利，始终将欧洲作为实现中国式现代化的重要伙伴。双方应在农业、制造业、人工智能等领域进一步实现优势互补，并不断在生物制药、新能源、环保等领域挖掘合作潜力。

在积极推动世界多极化方面，中欧双方应继续践行多边主义，承担起维护全球稳定的共同责任。中方始终坚持和平发展，致力于推动全球治理体系变革完善。中方一贯支持欧洲一体化，支持欧洲加强战略自主。只要欧方以正确眼光认识世界、看待中国，同中方加强战略沟通、扩大共识，中欧就可以成为维护世界和平稳定的重要力量。

时代大潮滚滚向前，各方只有在紧要关头作出正确选择，才能挺立潮头，共同成就推动人类社会进步的伟大事业。中欧秉持建交初心、始终相向而行，在世界多极化进程中坚持伙伴关系定位，就可以在经济共生的基础上实现共同发展繁荣，为乱象纷呈的世界注入源源不断的稳定性和正能量。

（作者为北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授、中国欧洲学会副会长）

《 人民日报 》（ 2025年03月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)