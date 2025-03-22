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王毅会见日本外相岩屋毅

2025年03月22日21:16 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月22日电（记者陈泽安　李子越）3月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京会见日本外相岩屋毅。

　　王毅表示，中日互为重要近邻，两国关系意义超越双边范畴。面对充满不确定性的国际局势，双方应落实好两国领导人重要共识，坚持正视历史、面向未来，增信释疑、凝聚共识，维护两国关系正确方向，深化各领域互利合作，推动双边关系行稳致远，为两国和亚洲和平繁荣作出贡献。

　　王毅强调，今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。正确认识和对待历史，是日本战后重返国际社会的重要前提，是日本同周边国家发展关系的政治基础，更是检验日本能否恪守和平发展承诺的重要标准。中日四个政治文件对历史和台湾问题作出明确规定，必须严格履行，不应模糊倒退。中日和平友好条约载明中日联合声明的各项规定应予严格遵守，表明声明连同条约一体，构成具有法律约束力的两国关系指导文件，必须一同恪守，不容歪曲破坏。中日关系的改善势头来之不易，维护好两国关系政治基础尤为紧要。

　　岩屋毅表示，日中两国领导人去年11月就全面推进日中战略互惠关系、构建建设性、稳定的日中关系达成重要共识，双方以此为遵循，推动两国关系改善迈出重要步伐。日中合作潜力巨大，日方有决心和意愿同中方加强对话沟通，进一步推动双方各领域合作取得更多成果，更好惠及两国人民。日方长期以来走和平发展道路，重视遵守日中四个政治文件，在台湾问题上坚持1972年日中联合声明的立场没有任何改变。当前国际形势风云变幻，日中作为负责任国家，应共同发挥积极作用，维护地区和平稳定。

　　双方还就共同关心的问题坦诚、深入交换了意见。

(责编：白宇、卫嘉)

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