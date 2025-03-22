新华社日内瓦3月22日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭20日在联合国人权理事会第58届会议国别人权问题环节发言，阐述中国人权理念，反对人权政治化。

陈旭指出，只有践行真正的多边主义、坚持正确的人权观念、开展建设性的对话合作，才能推动促进和保护人权事业。一些国家打着人权幌子干涉他国内政、大搞双重标准、制造冲突对抗、滥施单边制裁。他们对自身侵犯人权视而不见，却自诩“人权法官”，随意点名批评他国人权状况，严重损害联合国人权机制的信誉。

陈旭表示，中国始终坚持以人民为中心的人权理念，把维护人民利益作为根本出发点和落脚点。中国新疆、西藏繁荣稳定、民族团结、宗教和睦，香港民众依法享有广泛的权利和自由。中国始终尊重各国人民自主选择的人权发展道路，也以自身实践为丰富发展人类政治文明作出贡献。

陈旭强调，中国全国两会刚刚闭幕，百姓的声音、人民所思所盼充分融入国家发展顶层设计，是全过程人民民主的最生动体现。中国主张各国在平等和相互尊重基础上通过建设性对话重构信任，将继续为推动建设公正合理包容的全球人权治理体系作出不懈努力。

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