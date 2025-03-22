新华社华盛顿3月21日电 美国中东问题特使威特科夫21日说，乌克兰总统泽连斯基“很大程度上”接受乌克兰不会成为北约成员国的事实。

在美国记者塔克·卡尔森21日在社交媒体公布的访谈视频中，威特科夫说：“泽连斯基和他的得力干将（总统办公室主任）叶尔马克，已经在很大程度上接受他们不会成为北约的一员。”

威特科夫说，如果要和俄罗斯达成和平协议，乌克兰不能成为北约的一员，“我认为这在很大程度上已被接受”。

威特科夫表示，乌克兰能否享有《北大西洋公约》第五条即集体防御条款的保护，一直存在各种讨论。“乌克兰是否可以在不加入北约的情况下，从美国或欧洲国家得到这种保护，我认为这是可以讨论的。”

在被问及乌克兰是否会举行选举时，威特科夫给出肯定的回答。他说：“是的……他们已经同意，乌克兰将举行选举。我认为泽连斯基正在尽他最大的努力，但他处境非常、非常艰难。”

威特科夫还说，在美国总统特朗普同俄罗斯总统普京的通话中，双方就最终停火谈了两小时。“要达成最终停火，俄罗斯提出了一些条件，因为最终停火很复杂”，比如俄罗斯正在收复库尔斯克州，还有乌军被困在那里，这是不得不处理的重要战场问题。

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