打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美国特使：乌克兰“很大程度上”接受不会成为北约成员

2025年03月22日16:02 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿3月21日电 美国中东问题特使威特科夫21日说，乌克兰总统泽连斯基“很大程度上”接受乌克兰不会成为北约成员国的事实。

在美国记者塔克·卡尔森21日在社交媒体公布的访谈视频中，威特科夫说：“泽连斯基和他的得力干将（总统办公室主任）叶尔马克，已经在很大程度上接受他们不会成为北约的一员。”

威特科夫说，如果要和俄罗斯达成和平协议，乌克兰不能成为北约的一员，“我认为这在很大程度上已被接受”。

威特科夫表示，乌克兰能否享有《北大西洋公约》第五条即集体防御条款的保护，一直存在各种讨论。“乌克兰是否可以在不加入北约的情况下，从美国或欧洲国家得到这种保护，我认为这是可以讨论的。”

在被问及乌克兰是否会举行选举时，威特科夫给出肯定的回答。他说：“是的……他们已经同意，乌克兰将举行选举。我认为泽连斯基正在尽他最大的努力，但他处境非常、非常艰难。”

威特科夫还说，在美国总统特朗普同俄罗斯总统普京的通话中，双方就最终停火谈了两小时。“要达成最终停火，俄罗斯提出了一些条件，因为最终停火很复杂”，比如俄罗斯正在收复库尔斯克州，还有乌军被困在那里，这是不得不处理的重要战场问题。

(责编：艾雯、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部