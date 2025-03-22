新华社渥太华3月21日电（记者林威）据加拿大广播公司21日报道，美国限制加拿大人进入一座地标性的跨境图书馆引发两国边境地区民众强烈不满。

这座免费图书馆建于1904年，位于加拿大魁北克省斯坦斯蒂德和美国佛蒙特州德比莱恩的交界处，边境线穿过图书馆，而其正门位于美国一侧。图书馆均被两国列为文化遗产，并长期被视为两国和谐的象征。

美国当局目前认为，该图书馆的运作方式带来了边境安全风险。美国海关和边境保护局在一份声明中说，从今年10月1日起，所有使用正门的加拿大人必须在距图书馆步行约三分钟的美国边境口岸接受入境检查后才能进入图书馆。美方将分阶段采取措施，以实现边境安全目标。

斯坦斯蒂德市长乔迪·斯通说，共享大楼使用权的协议已经存在了一个多世纪，上述限制措施破坏了该地区跨境合作精神。

图书馆理事会主席西尔薇·布德罗对美国的做法感到“悲伤、失望，甚至愤怒”。

美国居民彭妮·托马斯说：“美国的做法是错误的。我对美国对待加拿大的方式感到羞愧。”

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