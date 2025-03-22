人民网斯德哥尔摩3月21日电 （记者殷淼）当地时间3月19日，瑞典“一带一路”研究所举办主题为“剧变世界中的中欧关系”线上研讨会，中国驻瑞典使馆临时代办万德刚应邀出席并发言，来自瑞典、德国、挪威、塞尔维亚、丹麦和荷兰等国的专家学者分享了各自观点和看法。与会专家表示，中欧经济优势互补，在绿色转型、科技创新、产业链供应链等领域合作潜力巨大。各方应紧抓共建“一带一路”倡议为欧洲带来的发展机遇，加强交流合作，推进互利共赢。

“剧变世界中的中欧关系”线上研讨会视频截图

中国驻瑞典使馆临时代办万德刚在发言时表示，当今世界变乱交织，中国作为负责任大国，坚定做动荡世界中的稳定力量。中国将继续为世界和平、发展、繁荣注入更多稳定性和确定性。今年恰逢中欧建交50周年及中瑞建交75周年，中方愿继往开来推动中欧、中瑞关系实现新的更大发展。

瑞典“一带一路”研究所所长史蒂芬·布鲁尔表示，在一个变乱交织的世界里，“一带一路”倡议作为一项全球发展政策，为全球各国实现真正的合作和友谊创造了可能性。他说，世界同在“一条船上”，只有抓住新技术和经济发展的新机遇，全球才能实现共同和平与繁荣。

前联合国副秘书长、绿色“一带一路”联盟副主席埃里克·索尔海姆以“全球不确定性的时代——中国是稳定的支柱”为题发言。索尔海姆指出，面对当前世界面临的不确定性，中国成为维护全球政治和经济稳定的支柱。他说，中国政府“扩大内需、增强贸易伙伴关系、注重创新”等政策不仅有利于中国经济的发展，同时也有利于欧洲、非洲、东南亚和全世界的市场。

塞尔维亚贝尔格莱德“一带一路”研究所所长博扬·拉利奇表示，塞尔维亚等东欧国家加入“一带一路”倡议10周年后，在基础设施等许多方面取得了显著的进步和发展。中国深圳的成功经验对东欧国家，甚至整个欧洲都具有借鉴意义。

德国德中友好协会主席艾因迈尔·贝恩德表示，当人类社会面临疾病、气候变化等挑战时，多边主义是解决这些问题的唯一途径。德国和欧洲国家应该通过与中国、金砖国家或全球南方进行协作和对话，以实现共同发展和共赢。他认为，多极化才能实现和平，而民粹主义只能是死胡同。

丹麦奥尔堡大学国际关系教授李星表示，“一带一路”倡议不仅为欧洲实现与中国的合作提供了经济机会，同时也将增强欧洲的战略自主权。

荷兰Innovasian Bridge公司创始人兼董事长扬·霍普马表示，荷兰作为海上风电、氢能领域的领导者，而中国正在大力投资绿色能源、气候科技和水资源管理等，荷兰或欧洲与中国的合作可以为世界提供可持续清洁能源的解决方案。双方还可以在制定人工智能和网络安全标准等方面开展合作。

斯洛文尼亚—中国友好协会主席马兹·阿蒙说，中国通过四十多年的改革开放，经济社会已发生了翻天覆地的变化。相信“一带一路”倡议下的高速铁路基建项目将给斯洛文尼亚等欧洲小国带来经济发展的机会。

瑞典“一带一路”研究所副所长侯赛因·阿斯克里说，关于移民及非洲的发展问题，欧盟需要重新考虑其对非政策及在这方面与中国的合作。他表示，“一带一路”倡议是一个合适的框架，欧盟应该采取一些具体步骤与中国展开合作，将自己置于比目前不稳定的位置更有利的位置。

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