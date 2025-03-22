新华社悉尼3月22日电（记者齐紫剑 章建华）澳大利亚前驻华文化参赞、悉尼大学客座教授梅卓琳日前在澳公共政策评论网站“珍珠与刺激”上发表文章指出，澳大利亚与中国关系蓬勃发展对澳经济至关重要。文章摘要如下：

1972年，澳大利亚与中国建交。澳中双方一致认为，加强贸易和投资合作将带来非凡的利益。

在新的开放环境下，中国国内经济蓬勃发展，保持经济强劲增长和提高生活水平成为中国政府政策的重要内容，中国人看到了光明的未来。

在太平洋的这一边，澳大利亚与中国的关系继续发展，尽管有起有落，但事实证明这对我们的经济至关重要。2023年，中国占澳大利亚出口总额约三分之一，达到创纪录的2190亿澳元（约合1377亿美元）。

近20年间，中国经济持续增长，成为世界第二大经济体。中国成为制造业的全球领导者，并在人工智能和机器人等技术领域取得巨大进步。

未来，世界将面临的主要挑战是全球性的。澳大利亚比以往任何时候都更需要了解中国及其国内外政策。

(责编：艾雯、贾文婷)