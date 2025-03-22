新华社联合国3月21日电 中国常驻联合国代表傅聪21日在安理会巴以问题公开会上表示，加沙不能成为政治博弈的战场，平民生命不能成为政治算计的牺牲品。加沙必须实现持久停火，中方支持安理会为此采取一切必要行动。

傅聪表示，加沙战火再起，引发国际社会广泛关切和担忧。中方对来之不易的停火被打破表示严重关切。中方敦促以色列放弃使用武力的执念，立即停止对加沙的军事行动，解除对人道物资进入加沙的封锁。

傅聪说，约旦河西岸局势同样危急。过去2个月，以色列持续开展军事行动，强制清空多个巴勒斯坦难民营，造成4万多人流离失所。他呼吁以色列停止对约旦河西岸的袭击，停止定居点活动，切实遏制定居者暴力。

傅聪表示，中方重申，落实“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路。国际社会应当加大努力推进“两国方案”政治进程，并为此提供有力保障。中方支持埃及和阿拉伯国家共同发起的加沙恢复和重建计划，支持以“巴人治巴”原则开启重建，反对针对加沙民众的强制迁移，反对任何吞并加沙或约旦河西岸领土的企图。

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