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中共中央致电祝贺老挝人民革命党成立70周年

2025年03月22日13:45 | 来源：新华网
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新华社北京3月22日电 3月22日，中国共产党中央委员会致电老挝人民革命党中央委员会，祝贺老挝人民革命党成立70周年。贺电说：

70年来，老挝人民革命党团结带领老挝人民，实现民族解放和国家统一，取得社会主义建设和革新事业的辉煌成就。特别是老挝党十一大以来，老挝党中央着力巩固和完善党的领导，政治社会稳定，经济持续发展，民生日益改善，国际影响不断提升，中国党和人民对此感到由衷高兴。相信在以通伦总书记为首的老挝党中央坚强领导下，老挝党和人民一定能够有力推进社会主义建设和革新事业，以优异成绩迎接老挝党十二大胜利召开。

作为社会主义同志加兄弟，中国党、政府、人民始终将老挝党、政府、人民视为可信赖的朋友和伙伴，从战略高度和长远角度重视发展中老关系。2023年10月，习近平总书记、国家主席同通伦总书记、国家主席一道签署构建中老命运共同体新的五年行动计划，为新时代中老关系发展和命运共同体建设擘画美好蓝图。在两党两国最高领导人战略引领下，中老命运共同体建设不断走深走实，取得一系列新成果新进展，为两国人民带来实实在在的福祉。

当前，中国正在全面推进中国式现代化，老挝也处在国家发展振兴的重要阶段。中国共产党愿同老挝人民革命党一道，落实好两党两国最高领导人达成的重要共识，密切高层交往，加强战略沟通，增进政治互信，拓展各领域务实合作，深化治党治国理论和经验交流互鉴，共同探索符合本国国情的社会主义发展道路，推动中老命运共同体建设朝着高标准、高质量、高水平方向不断前进。

(责编：艾雯、贾文婷)

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