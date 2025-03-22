新华社北京3月22日电 一名美国联邦法官20日要求埃隆·马斯克牵头的“政府效率部”暂停“无限制”获取社会保障署的海量数据，认定这样做涉嫌侵犯隐私。

“政府效率部”暂未作出回应。白宫发言人则批评这一裁决，称总统唐纳德·特朗普将继续寻求所有可行的法律补救措施以“确保美国人民的意愿得以实现”。

这是2022年11月10日在美国首都华盛顿拍摄的国家广场。新华社记者刘杰摄

“大海捞针”式调查

美国马里兰州联邦地区法院法官埃伦·利普顿·霍兰德20日作出裁决，要求“政府效率部”暂停获取包含个人信息的社会保障系统海量数据，并立即删除已获得的相关信息。

霍兰德在裁决中说：“根除社会保障署可能存在的欺诈、浪费和管理不当符合公众利益，但这并不意味着政府可以藐视法律这样做。”

社会保障署关系到数以千万计美国老年人和残障人士的利益，与这些人有关的海量信息存储在这一机构系统中。霍兰德说，这起案件的核心是社会保障署允许“政府效率部”10名工作人员“无限制”获取海量信息，而社会保障署的律师团队也承认“政府效率部”获得调取大量记录的许可。

社会保障署多名前任和现任职员告诉路透社记者，“政府效率部”可以获取信息的一个系统名为Numident，在社会保障署内部获称“皇冠上的珠宝”，包含公民申请社会保障的个人信息。

霍兰德认定，“政府效率部”事实上在社会保障署开展“钓鱼式搜寻”，只不过是出于怀疑去寻找欺诈证据。“政府效率部”发起了一场“大海捞针”式的搜寻，却没有任何具体信息确认“这根针的确藏在大海里”。

1月20日，在美国首都华盛顿第一资本体育馆，美国总统特朗普签署行政令。新华社记者李睿摄

特朗普就任总统后签署行政令，组建名为“政府效率部”的顾问委员会。“政府效率部”今年1月启动对社会保障署等至少20个政府机构的调查，声称目的是查清联邦机构存在的欺诈、浪费等问题，节省开支并提高政府机构效率。

指法官裁定“宽泛”

彭博社援引社会保障署代理署长利兰·杜德克的说法报道，杜德克认为暂停与“政府效率部”有关联的人从系统中获取信息的命令“很宽泛”，可能适用于所有工作人员。他将要求霍兰德澄清。

“我的反欺诈小组与‘政府效率部’有关，信息技术人员也与‘政府效率部’有关，”杜德克说，“就目前而言，我将严格执行暂停让所有社会保障署雇员接入信息系统的裁定……真的，我将暂停接入（信息系统），让联邦法院决定他们希望以何种方式运转联邦机构。”

“政府效率部”目前没有回应此事。白宫发言人哈里森·菲尔兹批评霍兰德的裁定，称“这是又一个激进法官滥用司法权力的例证”，特朗普将继续寻求所有可行的法律补救措施以“确保美国人民的意愿得以实现”。

2024年4月25日，游客在美国首都华盛顿的国家广场游览。新华社记者刘杰摄

“政府效率部”的调查聚焦社会保障署，缘于马斯克认定这一机构是滋生欺诈的“温床”、存在“庞氏骗局”，调查这一机构对政府削减开支至关重要。然而，相关调查在美国引发争议。

按马斯克的说法，数以百万计美国人仍在使用逝者姓名申请社会保障。社会保障署则坚称系统内有大量逝者信息并不意味着这些人仍然在领取社保，系统记录可以追溯到20世纪30年代。

(责编：艾雯、贾文婷)