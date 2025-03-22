新华社北京3月22日电 以色列国防部长伊斯雷尔·卡茨21日说，如果巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）拒绝释放以方被扣押人员，以色列将“吞并”加沙部分地区。

卡茨在一份声明中说，他已下令以军“夺取加沙更多土地”，哈马斯方面“越拒绝放人”，“就会失去越多土地，这些土地将被以色列吞并”。他还威胁称，以方正从海、陆、空加大对加沙地带打击的力度，如果哈马斯不释放被扣押人员，以方将扩大在加沙地带“缓冲区”的范围。

3月18日，被迫逃离加沙地带北部拜特哈嫩的巴勒斯坦民众经过加沙城。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

以方18日以哈马斯拒绝美方提出的延长停火协议、释放被扣押人员为由，对加沙地带恢复大规模空袭；次日宣布在加沙地带中部和南部展开有针对性的地面行动，从而在加沙地带北部和南部之间建立缓冲区、将加沙地带一分为二。

针对以方近日军事行动，多国谴责以色列在加沙再次挑起战火，呼吁实现加沙持久停火。

另外，以色列总理办公室3月2日宣布自当日起暂停允许一切物资进入加沙地带。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处21日警告，目前加沙地带援助物资的分发大幅减少，这一机构的面粉仅够今后6天分发。

近东救济工程处官员萨姆·罗萨告诉媒体记者，近期没有任何物资进入加沙地带，“是自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来最长一段时间”，作为援助机构，“我们在过去六周停火期间所取得的进展正被逆转”。

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