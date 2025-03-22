新华社东京3月22日电（记者陈泽安 李子越）3月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京出席第11次中日韩外长会后同日本外相岩屋毅、韩国外长赵兑烈共同会见记者。

王毅表示，中日韩三方充分肯定第九次中日韩领导人会议以来三国合作取得的积极进展，一致认为在国际格局变乱交织、世界经济复苏乏力背景下，中日韩有必要、也有责任进一步加强沟通，增进互信，深化合作，为地区和平发展提供更多稳定因素。

一是巩固合作势头。三国将坚守合作初心，围绕《中日韩合作未来十年展望》，在落实去年三国领导人会议确定的“六大关键领域”合作基础上，拓展新领域、培育新动能、打造新亮点。三方就年内举行第十次中日韩领导人会议进行了有益沟通，将努力为此营造良好条件和氛围。

二是推进区域经济一体化。三方将继续就重启三国自贸协定谈判、推动《区域全面经济伙伴关系协定》扩员、维护地区产供链稳定畅通等保持沟通。三方将紧跟时代步伐，打造亚洲科技创新高地，推动新质生产力发展。

三是深化交流互鉴。三方将办好2025年至2026年中日韩文化交流年，努力实现到2030年4000万人次人员往来目标，夯实三国合作民意基础。加强社会民生和绿色低碳等领域合作，更多、更好惠及各国人民。

四是加强多边协作。三方将加强在东盟与中日韩、东亚峰会等机制下的协调配合，面向周边开展“中日韩+”合作，带动地区共同发展。相互支持当好APEC东道主，推进开放的区域主义。坚持多边主义和自由贸易，推动经济全球化向更加普惠包容方向发展。

三方充分肯定中日韩合作秘书处工作，同意延长秘书处协商委员会任期，期待秘书处为促进三国合作发挥更大作用。

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