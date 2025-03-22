新华社卢萨卡3月21日电（记者彭立军）赞比亚卫生部长伊莱贾·穆奇马20日宣布，该国出现首例猴痘死亡病例。

穆奇马在当天举行的新闻发布会上说，该国首例与猴痘相关的死亡病例发生在首都卢萨卡一家医疗机构，死者是一名8个月大的婴儿。卫生部已召开会议审查该病例，确认这名死亡婴儿为猴痘患者，其直接死因是并发性肺炎。

穆奇马介绍说，过去一周内，赞比亚新增7例猴痘病例，其中3例来自铜带省，两例来自穆钦加省，另外两例来自卢萨卡，全国累计病例达31例。卫生部正在采取对一线卫生工作者进行培训和指导以及病例筛查、追踪接触者等措施应对猴痘疫情。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重甚至死亡。2024年10月，赞比亚报告该国首例猴痘病例，确诊患者是一名来自坦桑尼亚的32岁男性。

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