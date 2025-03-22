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第三届链博会推介会在墨西哥城举行

2025年03月22日09:40 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城3月21日电（记者翟淑睿 吴昊）第三届链博会推介会20日在墨西哥首都墨西哥城举行。中墨商协会和企业代表等60余人参加。

中国驻墨西哥使馆临时代办朱健在致辞中表示，中墨两国长期互为重要经贸伙伴，贸易和投资合作齐头并进、成果丰硕。希望越来越多的墨西哥企业和机构在链博会平台结识更多优秀的合作伙伴并发掘中墨合作新增长点，增进交流、合作、协同和互补，共享中国开放新机遇，让供应链变成实实在在的“共赢链”。

墨方与会嘉宾表示，第三届链博会将成为加强墨西哥、中国和其他国家之间贸易投资的新里程碑，助力墨西哥企业进一步拓展国际市场、提升在全球供应链中的地位。多家墨西哥商协会表示，将积极组织行业内企业和专业人士参展参会。

活动期间，中国贸促会驻墨西哥代表处现场推介第三届链博会，并与墨西哥中国商业科技商会、中国工商银行墨西哥子行分别签署第三届链博会合作备忘录。

第三届链博会将于7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链等展区。

(责编：艾雯、贾文婷)

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