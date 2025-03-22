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西班牙智库：中国人权事业成就显著

2025年03月22日09:38 | 来源：新华网
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新华社马德里3月21日电（记者胡加齐 谢宇智）关注中国发展的西班牙智库“知华讲堂”19日晚在该机构马德里总部举行研讨会，介绍中国在人权问题上的实践和努力。与会人员表示，中国始终高度重视尊重和保障人权，中国人权事业取得显著成就。

研讨会主题为“中国特色社会主义下的人权”，多名主讲人结合自身见闻，分析中国人权概念的历史演变，对中国人权现状给予高度评价。

“知华讲堂”成员、西班牙阿尔卡拉大学教授曼努埃尔·费尔南德斯说，中国已加入多个国际人权公约，并将国家尊重和保障人权写入了宪法，在消除贫困、保障人民福祉等方面取得了显著成就。

费尔南德斯指出，一些国家将人权作为抹黑其他国家的政治武器，“这是完全错误的”。他说，中国的做法恰恰与之相反，中国始终坚持人权不能成为干涉别国内政、遏制别国发展的借口。

马德里康普顿斯大学教授何塞·曼努埃尔·罗梅罗表示，与西方国家在人权问题上的自满相比，中国“始终把发展人权视为不断向前推进的进程”，中国对人权的理解“更广泛，具有更丰富的内涵，也更贴合现实”。

“知华讲堂”成立于2012年，由来自中西两国各领域的上百名专家和学者组成，旨在增进西语世界对华了解，深化西中友好关系。

(责编：艾雯、贾文婷)

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