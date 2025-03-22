新华社阿尔及尔3月21日电（记者徐永春）多位阿尔及利亚学者日前表示，美国政府当下推行的关税政策不仅将反噬美国自身，还会引发连锁反应，阻碍世界经济复苏。

阿尔及尔大学政治学教授哈基姆·布加拉在接受新华社记者采访时说，美国对多国加征或威胁加征关税，可能引发经济动荡，一些国家和组织将采取反制措施。

布加拉说，从外部看，特朗普的关税政策招致广泛批评，一些经济体正在形成反制美国的“隐性”联盟，挤压美国经济的外部市场；从内部看，美国政府债台高筑，通胀高企，挑起全球地缘冲突带来巨额成本。内外因素叠加，将削弱美国推行关税政策的能力，加剧其经济衰退风险。

阿尔及利亚战略问题专家纳比勒·卡卢什对新华社记者说，特朗普的经济政策可能将国际关系推向“相互遏制”的状态，导致供应链中断，彼此的经济依存度下降。卡卢什说，美国挥舞“关税大棒”波及广泛，最终可能反噬自身。当前，多项指标已反映出美国经济下滑的趋势。

阿尔及利亚经济学家、国际贸易专家卜拉欣·朱恩杜齐日前接受媒体采访时说，美国政府倾向于依赖双边协议而非世界贸易组织等多边框架，这增加了全球贸易的不确定性和波动性。

朱恩杜齐说，美国关税政策引发的贸易对抗，不仅表现为关税税率提高，还涉及地缘政治等方面。在欧洲，美国“关税大棒”加剧了跨大西洋关系的紧张局面。对一些新兴经济体而言，关税政策增强了它们降低美元依赖的意愿。

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