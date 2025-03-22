新华社东京3月21日电（记者冯翀 陈泽安）近日，日本媒体连续曝出首相石破茂和前首相岸田文雄等向自民党议员发放“商品券”的丑闻，引发在野党批评，日本舆论哗然，石破茂内阁支持率大幅下跌。

分析人士指出，石破茂领导的自民党此前受“黑金”事件困扰，如今媒体又曝出“商品券”丑闻，日本民众对自民党的不信任进一步加深。加之石破茂内阁内政外交政策承压，其未来执政之路将更加艰难。

丑闻相继曝光

日本媒体报道，石破茂月初与15名新当选的自民党籍议员在首相公邸聚餐，石破茂事务所向这些议员的事务所分别送去10万日元（约合4900元人民币）的“商品券”。鉴于日本《政治资金规正法》禁止个人对政治家的政治活动捐赠现金及其他款项，此举有违法之嫌。

丑闻曝光当晚，石破茂向媒体辩称，这些“商品券”由他自掏腰包，用于代替聚餐时的礼品，表达“慰劳之意”，“并非向政治活动捐款”，就《政治资金规正法》而言“不存在问题”。

此番解释并未获在野党认可，在野党连日来不断要求追究“商品券”丑闻。石破茂频频道歉，他拒绝承认“商品券”存在法律问题，但也承认存在“道义问题”。

就在石破茂的“商品券”丑闻还未平息之际，日媒报道说，前首相岸田文雄在任期间曾邀请多名自民党籍议员到首相公邸，并由自己事务所的工作人员向他们每人送去10万日元“商品券”。前首相菅义伟承认也曾向议员赠送礼品。还有自民党籍议员透露，自己被前首相安倍晋三邀请到首相公邸，并接受10万日元“商品券”。

随着越来越多事实被披露，外界认为石破茂此举很可能是自民党党内“惯例”。在野党批评说，这已成为自民党“结构性的根深蒂固问题”。与自民党组成执政联盟的公明党政调会长冈本三成也表示，希望历任首相就此作出解释。

2024年11月11日，日本首相石破茂（前排中）经国会众参两院首相指名选举当选日本第103任首相，随即组建新内阁。图为石破茂在日本东京的首相官邸率阁僚合影。新华社记者张笑宇摄

支持率下跌

“商品券”丑闻曝光后，石破茂内阁支持率大幅下跌。《朝日新闻》17日发布的民调结果显示，石破茂内阁支持率从2月的40%降至26%。《每日新闻》和《读卖新闻》的最新民调结果也显示，石破茂内阁支持率跌至新低，分别为23%和31%。在日本政坛，内阁支持率一旦跌破30%会被舆论视为进入“危险水域”。

民调结果还显示，石破茂的道歉和解释并未挽回民意。在《读卖新闻》民调中，75%的受访者认为“商品券”“有问题”，69%的受访者认为石破茂本人应对此事负责。

自民党2023年年底被曝出该党国会议员从党内派阀获取政治筹款派对券回扣，并形成不受监管的秘密政治资金。这一丑闻导致自民党在2024年的国会众议院选举中大败，执政联盟丧失众议院多数地位。此次“商品券”丑闻再次加深了日本民众对自民党的不信任，以往在自民党内对“政治和金钱问题”多有批评的石破茂本人也被曝出这样的丑闻，外界对他的印象或改变。

《朝日新闻》民调显示，79%的受访者认为自民党反复出现“黑金”的体制“不会改变”。日本东京大学教授牧原出指出，被视为自民党党内“良知”的石破茂出现“黑金”问题，这不是首相个人的问题，而是执政联盟本身的问题。

执政更加困难

“商品券”丑闻引发自民党内部的危机感。自民党前选举对策委员长小泉进次郎表示，自民党正站在是重新取得国民信赖还是被国民抛弃的“岔路口”。

石破茂当前面临的压力不止“商品券”丑闻。内政方面，围绕帮助大病患者兜底高额医疗费的“高额疗养费制度”，日本政府原本以该制度难以持续为由决定增加患者的自付金额，但遭到一些患者团体和政界人士反对。

在外交上，美国政府决定对贸易伙伴加征关税，石破茂多次试图说服美方对日方豁免未果。《读卖新闻》指出，如果美国对日本征收“对等关税”，民众可能加深对石破茂政权的不满。

当前，在野党对石破茂政权以批评为主，并未推动其下台。有分析认为，这是因为让自民党推出新领导人可能会提振其支持率，“不如让问题缠身的石破茂留在台上更好对付”。日本政治记者、东海大学客座教授芹川洋一表示，若自民党内面临改选的参议员等人提出“靠石破茂根本无法打赢参议院选战”，石破茂也有可能被迫下台。

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