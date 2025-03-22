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中广核老挝北部清洁能源基地新增风电项目

2025年03月22日09:30 | 来源：新华网
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新华社万象3月21日电（记者赵旭 马淮钊）老挝政府与中广核能源科技（老挝）有限公司20日在万象签署老挝北部互联互通清洁能源基地二期556兆瓦风电项目开发协议。

老挝能源和矿产部长波赛·赛雅宋在签约仪式上表示，老挝北部互联互通清洁能源基地项目是中老两国继中老铁路之后，深化务实合作、共建“一带一路”的又一重大成果，也是与中老500千伏联网工程相互依存的战略性能源项目。希望该项目能够成为澜湄区域电力合作典范项目，进一步扩大老挝和周边国家的电网互联及电力互济。

中国广核能源国际控股有限公司总裁张超群表示，中广核将依托中国在新能源领域的技术优势和成熟经验，持续助力老挝清洁能源布局和本土清洁能源人才培育。

据悉，老挝北部互联互通清洁能源基地项目是中老电力互联互通的重要支撑电源项目，横跨老挝乌多姆赛、丰沙里、琅南塔三省，将建设风光水储等一体化清洁能源基地。该项目将显著提升电力供应稳定性和可靠性，推动中老两国更高水平、更可持续的电力互联互通。

目前，一期乌多姆赛省光伏项目已于2024年12月开工建设，并完成第一批光伏组件安装。二期项目包括琅南塔省及乌多姆赛省光伏项目和本次签署的风电项目。项目一期、二期全部建成投产后，年发电量预计达45亿千瓦时。

(责编：艾雯、贾文婷)

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