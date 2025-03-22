“当飞机飞越这片雪山，就像越过了旅程中所有的困难。我就要见到中国朋友们了！”航班飞至喀喇昆仑山脉云巅之上，美国少年海登·约翰逊透过舷窗，拍下中国之旅的第一张照片。

海登是美国青少年“友谊传承”访华研学团102名师生的一员。3月16日起，来自艾奥瓦州5所高中的美国青少年，和中国同龄人一对一结伴，从北京到河北、上海，访古迹、进家庭，同上一堂课、共植友谊树……在一周旅程中共同记录下属于他们的青春与友谊。

“见面第一天，海登向我展示了他镜头下的艾奥瓦州景色。”石家庄外国语学校高三学生路耘溥说，“那里有极光，有密西西比河和广阔的平原，还有马克·吐温眼中最美的日落。”

从那天起，海登的手机相册里，对于中国的记录越来越多。

3月18日，海登·约翰逊拍下的故宫太和殿前一景。（受访者供图）

一张摄于北京故宫太和殿前的照片，瓦面明黄、斗拱青绿，充满中轴对称的古建筑之美。“美国没有像紫禁城这样古老又宏大的历史遗迹，这种文明传承的力量太棒了！”海登的言语间洋溢着兴奋。

初次乘坐中国新能源汽车兜风，海登充满好奇地拍下电车快速换电的视频。“在艾奥瓦州，大多数汽车仍是燃油车。我想当艾奥瓦州有更多电动汽车时，应该也能实现快速换电。”

在石家庄外国语学校，中美学生共上一堂中国文化体验课。大家一起用毛笔一笔一划写下中国诗句——“相知无远近，万里尚为邻”。海登清楚记得路耘溥告诉他诗句的含义：“即便远隔重洋，我们的心依然可以很近”。

3月20日，路耘溥和海登·约翰逊在石家庄外国语学校的中国文化体验课上展示毛笔字。（受访者供图）

两国少年彼此贴近的心和真挚友谊，跨越空间和时间。

一年前，艾奥瓦城高中的萨赫勒来中国时，和中国小伙伴霍伯铭建立起深厚友情。这一次，他托好朋友米亚蒙·艾拉瓦德给霍伯铭带来一份精心准备的小礼物。

对着萨赫勒提供的一张一年前的合影，米亚蒙一眼就在人群中认出了霍伯铭。“萨赫勒拜托我把这颗形似龙鳞的石头摆件送给你，哪怕并不能百分之百确定这次我俩能碰上面。”米亚蒙说。

3月20日，米亚蒙·艾拉瓦德和霍伯铭交换礼物并合影。新华社记者 陆君钰 摄

两位新朋友也拍了合照。“我要先保密，等回去再给萨赫勒看照片，拿出你送他的礼物让他惊喜。”米亚蒙顽皮地眨了眨眼睛。

春分那天，中美青少年在河北省园博园种下象征着友谊地久天长的树苗。大家依次在姓名牌上写下自己的名字，还为小树取了名。

海登拍下小树和挂在上面的姓名牌，又郑重地在牌子背后写下自己的电话号码。“或许十年后，有人看到号码，会发来照片，让我看看友谊树那时的样子。”

3月20日，海登·约翰逊和伙伴们在中美友谊传承林中植树并签名留念。新华社记者 陆君钰 摄

“这是我们和中国朋友一同在地球上种下的生命、留下的印迹。”海登说，“也是友谊的印记。”

与新栽的一株株树苗相邻，这片愈发茂密的中美友谊传承林里，去年两国孩子们一同种下的中国国槐和美国红枫，正迎着春风，焕发新芽。（记者陆君钰、马卓言、白林）

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