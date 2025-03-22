新华社伦敦3月21日电（记者章博宁 金晶）英国伦敦希思罗机场在关闭10余小时后于21日下午宣布开始恢复航班。

希思罗机场当天在一份公告中说，机场航班现已能够安全恢复。但为了确保旅客和工作人员安全，现阶段仅恢复少量航班，预计机场22日将全面恢复运营。

据英国媒体报道，希思罗机场关闭后的首个航班于当地时间21日18时左右成功降落。

希思罗机场21日凌晨宣布，因附近变电站发生火灾导致严重停电事故，决定关闭机场至当日23时59分。提供实时航班飞行状况的网站“飞行雷达24”发布的数据显示，至少1351个航班受到影响，其中约121个航班改道。

发生火灾的变电站位于希思罗机场东北方向的海斯一带。伦敦消防局接到报警后迅速赶赴现场灭火，并于21日上午6时后控制住火情。

火灾发生原因目前仍在调查中。据伦敦警察局表示，目前暂无迹象表明存在“恶意行为”，但鉴于变电站的位置及该事件对关键基础设施的影响，警方“对此仍持开放态度”。

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