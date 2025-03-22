打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伦敦希思罗机场宣布开始恢复航班

2025年03月22日09:09 | 来源：新华网
小字号

新华社伦敦3月21日电（记者章博宁 金晶）英国伦敦希思罗机场在关闭10余小时后于21日下午宣布开始恢复航班。

希思罗机场当天在一份公告中说，机场航班现已能够安全恢复。但为了确保旅客和工作人员安全，现阶段仅恢复少量航班，预计机场22日将全面恢复运营。

据英国媒体报道，希思罗机场关闭后的首个航班于当地时间21日18时左右成功降落。

希思罗机场21日凌晨宣布，因附近变电站发生火灾导致严重停电事故，决定关闭机场至当日23时59分。提供实时航班飞行状况的网站“飞行雷达24”发布的数据显示，至少1351个航班受到影响，其中约121个航班改道。

发生火灾的变电站位于希思罗机场东北方向的海斯一带。伦敦消防局接到报警后迅速赶赴现场灭火，并于21日上午6时后控制住火情。

火灾发生原因目前仍在调查中。据伦敦警察局表示，目前暂无迹象表明存在“恶意行为”，但鉴于变电站的位置及该事件对关键基础设施的影响，警方“对此仍持开放态度”。

(责编：艾雯、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部