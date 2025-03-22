新华社华盛顿3月21日电（记者熊茂伶）美国小企业管理局21日宣布机构“重组”计划，将裁减约43%的员工，削减“非必要”岗位，并恢复到新冠疫情前的人员配置水平。

小企业管理局在一份声明中说，该机构将通过自愿辞职、疫情期间及其他临时任命到期，以及有限数量的裁员等方式，从约6500名现有员工中削减约2700个职位。该机构预计，到2026财年（2025年10月1日至2026年9月30日），裁减员工的举措将为联邦政府节省超过4.35亿美元。

声明说，该机构的贷款担保和灾难援助项目，以及退伍军人业务等面向公众的“核心服务”将不会受到影响。

该机构还批评拜登政府对小企业管理局进行的“广泛且高成本的扩张”。声明说，自疫情以来，该机构的规模几乎翻了一倍，部分原因是支持一系列新的项目，如绿色贷款计划，以及多元化、公平与包容主题活动。这些带有党派色彩的议程导致了该机构服务和财务状况恶化。此外，疫情期间的一些援助项目出现欺诈问题，未能及时处理。

就在该机构宣布大幅裁员的同一天，美国总统特朗普在白宫宣布，小企业管理局将接管学生贷款管理工作，这项职责将立即从教育部移交。特朗普20日签署行政令，要求教育部长琳达·麦克马洪采取一切必要措施推动关闭教育部，将教育管理权归还各州。

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