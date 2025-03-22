新华社华盛顿3月21日电 美国总统特朗普21日宣布，选定波音公司来生产“下一代空中优势”战斗机，并将新一代战机命名为F-47。

特朗普当天在白宫与美国国防部长赫格塞思共同会见媒体时宣布了这一决定。作为美国第47任总统，特朗普说，新一代战机名称含有“一个漂亮的数字”，它将是“有史以来最先进、性能最强、杀伤力最强的飞机”。

按照特朗普的说法，F-47的实验版本已秘密试飞近5年。特朗普称：“它已在秘密试飞，我们确信它将超越全球任何一款战机。它具备前所未有的机动性、速度（超过两马赫）、武器系统以及隐身能力。”

特朗普称，F-47借助隐身技术“几乎无法被探测”。他还表示，美国的盟友已表现出购买兴趣，而且“可能会获得阉割版的战机”。

特朗普当天没有公布“下一代空中优势”战斗机的生产成本与时间表，但称他任内将“建造并升空”一支F-47机队。

据美国媒体报道，F-47将接替F-22成为美空军第六代主力空中优势战斗机。预计整个项目总价值高达数千亿美元，单机造价超过3亿美元，仅工程和制造开发合同价值就超过200亿美元。

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