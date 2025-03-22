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中国代表对话合作促人权之友小组等在人权理事会作共同发言

2025年03月22日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报柏林3月21日电  （记者徐馨）日内瓦消息：中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭20日在联合国人权理事会第五十八届会议上代表对话合作促人权之友小组等作共同发言，关切单边主义的冲击，重申应践行真正的多边主义，在人权理事会遵循普遍、公正、客观、非选择性原则，以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权。

　　共同发言就推动全球人权事业健康发展提出三项主张。一是坚持公道正义，尊重各国主权、独立和领土完整，反对打着人权幌子干涉别国内政、遏制别国发展，反对霸权主义、强权政治和双重标准。二是坚持开放包容，尊重文明多样性，尊重各国自主选择的人权发展道路，拒绝“强加于人”和“党同伐异”。三是坚持合作共赢，同等重视各类人权包括发展权，在平等和相互尊重基础上开展建设性对话与合作。

　　共同发言得到广泛支持，俄罗斯、古巴、厄立特里亚、新加坡等20余国加入共同发言，发展中国家积极发言呼应。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月22日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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