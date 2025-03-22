本报记者 张志文

“中国进一步全面深化改革、持续扩大高水平对外开放，以高质量发展全面推进中国式现代化。”阿联酋迪拜国际金融中心管理局首席执行官阿里夫·阿米里日前在接受本报记者采访时表示，中国通过强化科技创新、促进贸易和投资自由化便利化、持续优化营商环境等，取得了令人瞩目的经济成就，在全球经济增长中发挥了重要引领作用。

阿米里表示，近年来，中国在有效应对外部挑战的同时，加快推动经济发展方式转向创新驱动。2024年中国国内生产总值首次突破130万亿元人民币，这一成就来之不易，充分反映了中国经济的韧性和中国政府的长远战略眼光。他认为，中国不仅成功保持了稳中有进的增长势头，还着力推动高科技产业发展、绿色发展，取得不错成绩。“这些是塑造中国未来的关键，也是推动全球经济发展的重要力量。”

“中国提出以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。这将助力中国经济增长方式转型，进一步提升其国际竞争力。”阿米里说，阿联酋正在通过应用数字技术、落实可持续发展战略、推进知识型经济建设，实现长期可持续增长。中国发展新质生产力将为阿中战略合作开辟新机遇，双方在贸易、物流、人工智能、可再生能源、医疗保健等领域的合作大有可为。

在阿米里看来，中国持续扩大高水平对外开放与阿联酋的发展战略高度契合，为双方不断扩大合作奠定了坚实基础。迪拜凭借独特的区位优势、迪拜国际金融中心的生态系统等，为中资企业开拓中东市场提供重要平台。“我相信，随着中国在科技创新和可持续发展领域持续发力，阿联酋将更广泛、深入地在金融、投资等领域与中国合作，为阿中共建‘一带一路’注入新动力。”

迪拜国际金融中心成立以来，凭借先进的基础设施、优越的商业环境，已发展成为中资金融机构开拓中东市场的重要合作伙伴。阿米里表示，目前在该中心注册的中资银行资产规模已占迪拜银行业和资本市场的30%以上，入驻的中资企业中1/3为《财富》世界500强企业，中国实体在纳斯达克迪拜交易所发行的债券总额超过220亿美元。“越来越多中资银行和金融服务业巨头在迪拜国际金融中心开展业务，有力促进了阿中两国金融等领域合作。”阿米里说。

2024年是阿联酋与中国建交40周年。当年5月，阿米里随团赴华出席了中阿合作论坛第十届部长级会议。阿米里表示，阿中建交以来经贸关系蓬勃发展，迪拜充满活力的贸易环境为中资金融机构投资兴业提供坚实基础。展望未来，迪拜国际金融中心将持续关注技术创新，特别是在绿色金融产品和服务开发方面为中资机构提供更多支持。“我计划今年再次访问中国，推动双方深化金融市场合作。”阿米里说。

（本报迪拜3月21日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月22日 03 版）

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