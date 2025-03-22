中企承建的莫塞公路显著提升莱索托基础设施水平——

本报记者 戴楷然

莱索托莫塞公路航拍图。

莫塞公路施工期间，工人们正在铺设沥青。

以上图片均为青建集团提供

从“高山王国”莱索托首都马塞卢出发，一路上山路崎岖，车辆颠簸，经过4个多小时车程，记者到达了该国东南部喀查斯内克地区。不一会儿，车辆转弯下坡，路面开始平整起来。“终于到了，”同行的人告诉记者，“这就是莫塞公路。”

莫塞公路由中国企业青建集团股份公司（以下简称“青建集团”）承建，是中国与莱索托共建“一带一路”的重要成果。莱索托首相马特凯恩表示，公路的高质量建设与交付使用改善了当地基础设施，便利了民众出行，帮助莱索托吸引更多游客。

“镇上居民听说公路通车了，纷纷开车来这里拍照打卡”

莫塞公路盘山而上、蜿蜒向前，宛如绸带一般飘落在连绵起伏的群山之中。这条公路全长91.48公里，连接莱索托南部边境的哈姆皮提和塞赫拉巴泽贝。项目于2019年初动工建设，2024年6月全线通车，将原先狭窄的砾石土路升级改造成9米宽的双向两车道沥青路面，大大提升沿线民众的出行效率。

改造不到100公里的道路，为何耗时5年多？青建集团莱索托分公司总经理、莫塞公路项目经理李玉富介绍，一个重要的原因是当地地处高原山区，海拔高、急弯多、地势险，最高建设海拔达到2600米，给物资运输和施工建设带来挑战。

“施工时需要保持开放交通。但原有砾石土路路面狭窄，全线无法修建施工便道，我们采取了半幅通行、半幅施工的办法，利用土钉墙、加筋挡土墙、爆破加宽路面等技术手段解决难题。”李玉富说，“在这里坚守了5年多，看到公路逐步畅通、民众生活不断改善，我们感到十分欣慰。”

“这条路让我们的生活发生了积极的变化。”在公路沿线的哈马塔利村，记者见到了村长龙朗·马苏巴。“以前这里都是碎石路，路面很窄。碰到雨天更是泥泞不堪，大家都不愿出门。”马苏巴说，“公路通车后，人们出行方便多了。村民开始在公路沿线做小生意，还有不少村民家里置办了汽车。”

说话间，一名村民开着崭新的轿车驶出村口。“我们对这条公路盼望已久，以前这里从未有过这么平整干净的公路。”村民卡利卡内正忙着去镇上采购。他告诉记者，以前开车去镇上要花费将近2个小时，现在只需要20分钟，“镇上居民听说公路通车了，纷纷开车来这里拍照打卡”。

“我们接待的游客越来越多，旅游业也发展起来”

莫塞公路的终点坐落着莱索托境内的世界自然遗产——塞赫拉巴泽贝国家公园。该公园是莱索托历史最悠久的自然保护中心，也是羚羊和很多稀有鸟类的栖息地。公园内的山洞和岩石棚，保存着非洲南部原住民数千年前的绘画，具有文化和自然双重意义。

在前往塞赫拉巴泽贝国家公园的路上，记者发现，沿途建起了簇新的房屋，还有不少新开的家庭旅馆。“感谢中国企业的道路升级改造项目，游客可以更快捷地到达国家公园。我们接待的游客越来越多，旅游业也发展起来，很多人开起了餐厅和旅馆。”塞赫拉巴泽贝国家公园工作人员莱菲亚纳对记者说。

莱菲亚纳表示，以前来国家公园必须要走砾石土路，从喀查斯内克驾车到国家公园需要近6个小时，来参观的游客并不多。“公路修好后，仅需两个小时就能抵达国家公园门口。最近还吸引了不少国际游客来参观游览。”莱菲亚纳说。

在国家公园内的酒店接待大厅，记者遇到了两名来自法国的年轻游客。“我们从喀查斯内克开车到达这里，一路都非常顺畅。”他们告诉记者，特别是从哈姆皮提到国家公园门口的路段非常平整，“我们可以舒适地欣赏沿途的风景。”

得知这段公路是由中国企业修建的，两名游客向中方人员竖起了大拇指。“公路修好了，会吸引更多游客来到这里，也会带动住宿业、餐饮业等发展，这是一件很有意义的事情。”他们说。

“我会坚守在这里，把这条公路维护好”

在莫塞公路项目营地，记者见到总工长坦基索·托科亚开着工程车辆，带着维护分队收工回营。“我们刚刚完成今天的路况检查工作，全线无异常状况。”托科亚说。

莫塞公路项目副经理周立军介绍，施工过程中，青建集团积极雇用当地员工，创造了约1500个就业岗位、培训了300多名技术人员。项目竣工后，很多工人继续留在岗位上，负责公路运营和维护工作。托科亚便是其中之一。

“项目建设之初，我还是莫塞公路上的一名普通工人。在中方工程师的指导和帮助下，我学会了很多道路建设知识，包括沥青铺设、建材选择、土方工程、路面构造等。在中企工作让我有了一技之长。”托科亚表示，项目竣工后，他主动申请继续在项目工作，“这份工作改变了我的人生轨迹。中方员工既是我的同事，更是我的朋友。我们共同克服困难，结下了深厚情谊。”

平整干净的莫塞公路两旁，红白两色的格桑花竞相开放。“感谢中国企业给了我这份工作，让我亲身参与建设家乡的公路。”托科亚从小在喀查斯内克地区长大，深知道路不畅给当地民众生活造成的不便。他告诉记者：“我会坚守在这里，把这条公路维护好。”

近年来，中莱高质量共建“一带一路”深入推进。由中国援建的莱索托议会大厦和国家会议中心成为首都马塞卢的标志性建筑，马塞卢地区医院和眼科诊所为当地民众提供了便利的就医条件，马费腾光伏电站项目将有效缓解莱当前电力短缺……一系列合作项目为莱经济社会发展注入更多动力，为当地民众带来了实实在在的好处。莱索托驻华大使肯尼思·拉巴莱表示，莱索托等非洲国家是高质量共建“一带一路”的受益者，莱中在众多领域开展交流合作，推动两国关系不断向前迈进。

（本报莱索托喀查斯内克电）

《 人民日报 》（ 2025年03月22日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)