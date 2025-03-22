本报记者 贾平凡

三月十六日，在德国杜塞尔多夫举行的二〇二五年杜塞尔多夫葡萄酒与烈酒展上，参观者品尝中国宁夏产区的葡萄酒。

新华社记者 刘 向摄

维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障，符合世界各国人民共同利益。中国坚定不移支持和加强以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通。

作为中国最大的全国性贸易投资促进机构，中国国际贸易促进委员会（简称“中国贸促会”）担负着促进对外贸易、双向投资和经济技术合作等重要职责，为拉紧中外企业利益纽带、推动国际经贸往来、促进国家关系发展发挥了独特作用。在中外工商界的热络往来中，中国正为促进产业链供应链开放合作、维护全球产业链供应链韧性和稳定贡献更多力量。

中国企业“走出去”，把外国企业“引进来”

哈萨克斯坦、南非、德国……今年以来，中国贸促会组织中国企业家代表团，出访欧亚非10余个国家和地区，密切中外贸易往来，推动产业链供应链国际合作。

这是今年中国贸促会组织全国贸促系统开展“千团出海”行动的最新进展。近年来，中国企业拓展海外市场和推动产业链供应链国际合作意愿强烈，中国贸促会组织全国贸促系统及时响应。2024年，全国贸促系统共组织2249批次团组赴102个国家和地区考察洽谈，帮助更多外贸企业，特别是中小企业，开拓更广阔的海外市场，拿到更多更优质的外贸订单。

除了推动中国企业代表团“走出去”，中国贸促会还敞开怀抱，把海外企业代表团“请进来”。2月16日至21日，应中国贸促会邀请，第47次日本经济界访华团230余人访问北京。访华团日中经济协会会长进藤孝生表示：“日本经济界高度重视中国市场，愿持续扩大在华投资，为两国互利合作贡献更多成果。”

举办“一带一路”企业家大会、中非企业家大会、中国—东盟商务与投资峰会等系列重大经贸活动；精心组织出国（境）经贸展览，2024年全国共实施出国展览项目1100多项，参展企业达5万家；加强外资促进服务，组建服务外资企业工作专班，协调推动解决一批外资企业合理诉求；组织开展外资企业“地方行”活动，促成一批高质量外资项目落地，助力外资企业“在中国、为世界”；开通“贸法通”数字公共服务平台，为中外企业提供多语种法律咨询、国际商事调解、经贸仲裁等服务……近年来，中国贸促会开展一系列丰富多彩的活动，支持中外企业加强沟通、深化合作、共谋发展，积极推动产业链供应链开放合作。

中国贸促会会长任鸿斌说，面对日益严峻复杂的国内外形势，中国贸促会坚持联通政企、融通内外、畅通供需，大力拓展贸易投资促进功能，千方百计为中外经贸合作牵线搭桥，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，推动各国更好融入全球产业链供应链体系。

使各国更加公平地分享经济全球化收益

在手机上打开“贸法通”APP，“法律咨询”“法律查明”两项并列置顶，用户可以在线咨询国际商事相关的法律问题。“贸促大讲堂”栏目则为用户提供海外投资规则、商事调解案例、经营合规风险排查、知识产权保护等方面的法律讲座。贸法通是中国贸促会服务企业的数字公共服务平台。中外企业只需点一点手机屏幕，便可随时随地获得优质高效的商法咨询服务。

一直以来，中国贸促会指导、帮助企业运用法治思维和法治方式维护权益，助力企业国际化经营。数据显示，中共十八大以来，中国贸促会累计受理商事调解案件5万多起、涉及金额超过1000亿元，受理商事、海事仲裁案件4万多起，受理中外企业专利、商标申请案件60多万件，有力维护企业合法利益，助力企业建强保护海外利益的法治安全链。

中国贸促会助力中国工商界加强国际合作的努力，是中国推动产业链供应链国际合作的一个缩影。中国持续为世界提供优质的中国制造、稳定的中国供给，在上海合作组织、金砖国家、亚太经济合作组织、二十国集团等多边场合鲜明提出相关倡议和声明，同印度尼西亚等国共同发起《产业链供应链韧性与稳定国际合作倡议》，举办产业链供应链韧性与稳定国际论坛等重点活动，为维护全球产业链供应链稳定畅通贡献了中国智慧、中国方案、中国力量。

“面对当前大国博弈更趋激烈、地缘政治冲突加剧、世界经济复苏乏力，巩固和加强全球产业链供应链合作越来越成为各方的现实诉求和迫切期盼。”任鸿斌说，只有不断促进中外经贸合作、加强国际经贸往来，才能确保全球产业链供应链稳定畅通，使各国更加公平地分享经济全球化收益。维护全球产业链供应链稳定畅通，对推动经济全球化健康发展、建设开放型世界经济体系至关重要。

促进中外产业互融、创新互促、市场互通

扎实筹备2025年日本大阪世博会中国馆丰富多彩的系列活动，有序推进第三届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）的筹备工作，向塞尔维亚驻华大使正式递交2027年贝尔格莱德专业类世博会参展确认函……近来，中国贸促会为拉紧中国和全球产业链供应链纽带积极奔忙。

其中，链博会将于7月16日至20日在北京举办。作为由中国贸促会主办的、以全球供应链为主题的博览会，链博会已成为全球共享的国际公共产品。在近期开展的“千团出海”行动中，中国贸促会还在10余个国家和地区开展链博会的推介会和路演活动，得到积极响应。

英国伦敦金融城市长阿拉斯泰尔·金表示，链博会已成为促进全球供应链稳定、开放、可持续发展的重要平台，伦敦金融城将推动英中企业在金融、数字科技、人工智能等领域的深度合作。

任鸿斌表示，链博会以“链”为媒，联接全球企业、产品和服务，构筑起中外产业互融、创新互促、市场互通的桥梁，成为推动中国与世界双向奔赴、合作共赢的开放型新平台。

以链博会为代表，中国促进产业链供应链国际合作的行动正收获越来越多海外工商界的认可。中国德国商会发布共有546家德国在华企业参与的《2024—2025年度在华德国企业：商业信心调查报告》显示，92%的受访企业计划继续在华运营，61%的受访企业计划投资新厂房或设备，50%的受访企业计划投资研发创新。

新加坡《联合早报》报道称，超大规模市场、丰富的场景需求、完善的产业配套体系，这些因素成为外资外企坚定看好中国的重要原因，是中国“搬不走的优势”。

(责编：卫嘉、白宇)