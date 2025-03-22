新华社东京3月21日电（记者陈泽安 李子越）当地时间3月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在东京会见共同出席第11次中日韩外长会的韩国外长赵兑烈。

王毅说，中韩是搬不走的近邻，也是分不开的伙伴，应当常来常往，越走越近。今年是中国人民抗日战争胜利80周年，也是韩国光复80周年，具有特殊重要意义。历史是一本教科书，为我们带来启迪警示，也照亮前行道路。中方对韩政策保持稳定性，无论韩国国内局势如何变化，我们都始终坚持中韩睦邻友好。希望韩方坚守建交初心，奉行积极友好的对华政策，同中方一道，推动中韩战略合作伙伴关系朝着正确方向发展，为地区和世界和平繁荣作出各自贡献。

王毅介绍了全国两会确定的经济社会发展目标，强调中国经济保持强劲增长和韧性活力，将继续以高质量发展为包括韩方在内的各国带来新机遇。今明两年韩方将同中方接力举办亚太经合组织领导人非正式会议，双方要落实好两国领导人共识，相互支持彼此成功办会。今年是中韩自贸协定生效10周年，双方要加快推进自贸协定第二阶段谈判，争取早日达成一致。中韩都是自由贸易的受益者和维护者，面对单边主义逆流和霸道霸凌行径，双方要共同抵制“小院高墙”，共同反对“脱钩断链”，共同维护全球供应链产业链稳定畅通。

赵兑烈表示，祝贺中国全国两会成功举行，祝愿中国在现代化进程中不断取得新成就。韩方高度重视韩中合作，珍视当前韩中关系改善发展的良好势头，愿以举办亚太经合组织领导人非正式会议等为契机，加强双方高层往来合作，拓展地方、议会、青年、文化等各领域交往，增进两国国民友好感情。当前国际形势动荡不定，韩方愿同中方加强沟通协调，共同维护地区和平稳定。

双方还就中日韩合作、朝鲜半岛局势等共同关心的问题交换了意见。

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