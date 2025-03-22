新华社希腊纳瓦里诺海岸3月21日电（记者姬烨、高鹏）在考文垂当选国际奥委会第十任主席之后，现任主席巴赫21日在发布会上表示，退休之后，他会非常想念大家。

国际奥委会第144次全会21日闭幕。会后的发布会上，巴赫在开场就表示，考文垂的当选标志着国际奥委会“真正全球化”的突破。此前九任主席中八位来自欧洲，一位来自美国，而考文垂作为首位女性主席、首位非洲籍主席，将带领奥林匹克运动各方书写新篇章。

当天早上，巴赫与考文垂进行了早餐会。“这不是简单的交接指导，也无关程序细节。”他说，“国际奥委会各部门负责人都已准备就绪来迎接新主席，我将随时解答疑问，但实质性的部门讨论，需要她（考文垂）亲自与各团队深入交流。”

巴赫开玩笑说：“毕竟如果‘老家伙’总在场旁听，同事们难免拘谨，无法畅所欲言。”

与以往巴赫参加的发布会不同，在新主席产生之后，这场发布会少了剑拔弩张，现场氛围轻松许多。

根据本次主席竞选规则，为了平稳顺利交接，巴赫的主席任期将至今年6月23日奥林匹克日结束，考文垂将于6月24日正式上任。

针对三个月的权力过渡期，巴赫以幽默而坚定的态度表明支持：“我已向她保证——即日起，所有决策都将充分协商，绝不会越级决定。若（未来三个月）我们意见相左，最终以她的判断为准。”

谈到接下来的打算，这位德国老人的眼睛突然亮起来，他最期待的是以球迷身份观看5月31日在拜仁主场进行的欧冠决赛。“期待拜仁可以晋级决赛并夺冠。”他还指着台下坐着的奥林匹克转播服务公司首席执行官埃克萨科斯说，“或许你支持的皇马根本进不了决赛。”

“退休后，我的日程将不再受约束。清晨醒来，我终于可以随心所欲改变计划，无需向任何人解释。”

他还说：“在新主席任期伊始，让前任主席频繁露面并不妥当。她需要自主决策空间，不过我始终热爱体育，期待以名誉主席的身份继续接触年轻运动员，坐在看台享受赛事，无需再为赛场内外的任何问题负责。这将是无比惬意的时光。”

接下来是否想参与体育运动？71岁的巴赫坦言，对于他这个年龄的人来说，大多数体育项目都“过于激烈”。

“我正在考虑是否要打高尔夫，不过据我观察，许多朋友沉迷高尔夫后，思维就困在‘第九洞怎么打’这类话题里了。”他说，“目前更享受山地慢跑，既能锻炼又能亲近自然，还能控制体重。”

发布会持续大约30分钟结束，主持人对巴赫说，感谢主席多年来对记者的开放态度，无论多么棘手的问题都不回避。现场记者纷纷为巴赫鼓掌。

最后，巴赫向记者们说：“我会非常想念大家，再见！”

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